Tendrás que llevar pañales: Así es como PS5 hará los juegos de miedo mucho más terroríficos

¿Eres fan de las películas y los juegos de miedo? A muchas personas no les gusta experimentar el auténtico horror con una película o videojuego, no disfrutan pasándolo mal. Sin embargo, existe un amplio número de fans del género en todos sus ámbitos, que disfrutan cuando un director o un desarrollador de videojuegos los hacen saltar y gritar de miedo. Sobre gustos no hay nada escrito y por supuesto son muchos los videojuegos de terror exitosos que se pueden encontrar hoy en día.

PlayStation 5 podría ser una consola que podría cambiar los juegos de terror y darles una dosis de realismo nunca antes vista, mejorando las sensaciones de miedo de quienes los juegan. Todo esto sería posible gracias al DualSense, el mando de PS5 que tendrá varias capacidades hápticas que permitirán al jugador experimentar sensaciones también con el sentido del tacto.

La retroalimentación háptica tendrá muchas funcionalidades en los juegos deportivos o de aventuras, pero serán los juegos de terror los que mayor provecho pueden sacar a esta característica de la consola. El estudio Dual Effect Games, responsables del juego de terror clásico Tormented Souls, han avanzado algunas ideas que los desarrolladores de juegos de terror pueden realizar con el mando de la nueva consola.

DualSense | Sony

¡Cuidado los aracnofóbicos, esta idea podría aterrarlos! "Puedo imaginar un artefacto de plástico transparente lleno de arañas que debes manipular con tus manos usando los sensores de movimiento del joystick, mientras estás sintiendo todas esas pequeñas patas de araña enloquecidas a través de tu palma", comentan desde el estudio de los hermanos Araneda.

Además de la retroalimentación háptica, PS5 también tendrá un avanzado motor de audio 3D, lo que les permitirá a los jugadores jugar con el sonido. ¿Qué harás si al fondo del pasillo por el que caminas escuchas unos pasos? ¿Te acercarías sabiendo que algo se esconde ahí?