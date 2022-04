'Dark Souls' se cuela en la Semana Santa de Murcia y el resultado es sorprendente

La Semana Santa es una de las festividades más celebradas en nuestro país. Si hace unas semanas nos quedábamos estupefactos al escuchar la BSO de 'Blasphemus' en un anuncio de la Semana Santa sevillana, ahora Murcia ha querido aportar su particular "granito de arena" de una forma también muy original.

Y es que el Ayuntamiento de Yecla se ha convertido en uno de los municipios más comentados en las últimas horas en Twitter en España. ¿El motivo? Utilizar el tema de 'Dark Souls 3' para promocionar la Semana Santa del lugar. Y por si os lo estáis preguntando, sí, la jugada les ha salido redonda.

No sólo el clip del anuncio se ha hecho viral, sino que además las imágenes y la música compuesta por Yuka Kitamura para el videojuego de From Software encajan a la perfección. Como no podía ser de otra manera, Twitter no ha tardado en hacer su magia y dejar un número de comentarios de lo más ingenioso.

Algunos de ellos han tirado de comentarios tan ingeniosos como que "Jesucristo es el verdadero jefe final del juego" o por ejemplo "utilizar una build de destreza y fuerza para terminar con los penitentes". En cuestión de minutos, el tweet compartido por el usuario ha cosechado miles de RTs y FAVs,

Los autores de 'Dark Souls', From Software, se han convertido en uno de los estudios mejor valorados de la actualidad. Con el lanzamiento de 'Elden Ring' se han alzado como todo un icono de su estilo único, influenciando a decenas de estudios. El último RPG de acción del estudio japonés ya es para muchos usuarios el 'Juego del Año 2022'. Dicen que los números no mienten, y 'Elden Ring' ha cosechado la friolera de más de 12 millones de unidades vendidas en menos de un mes.