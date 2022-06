Descarga gratis ‘Daggerfall Unity’ a través de GOG por tiempo limitado

Con la llegada del verano se acercan todo tipo de ofertas en el mundo de los videojuegos. Cada año son plataformas como Epic Games y Steam la cuales sacan las mejores ofertas, sin embargo en esta ocasión fue GOG quien quiso sorprender a todos los jugadores entregando totalmente gratis un juego RPG.

Aunque la compañía ya confesó que esta no sería la única sorpresa en llegar las próximas semanas, por el momento está ofreciendo gratis ‘Daggerfall Unity’. Este juego ya está disponible a través de la página oficial de GOG y podrás descargarlo de manera gratuita sin importar que sea la primera vez que accedes a su plataforma.

Descarga gratis Daggerfall Unity

Por si todavía no sabes qué es ‘Daggerfall Unity’ debes saber que es una versión totalmente mejorada del título ‘The Elder Scrolls II: Daggerfall’. Este RPG cuenta con una mejor resolución y calidad gráfica que el juego original de The Elder Scrolls, por lo que es una de las mejores opciones para disfrutar de este mundo de fantasía en las mejores condiciones.

Además de Daggerfall Unity a través de GOG ya hemos podido conseguir totalmente gratis juegos como ‘Shantae and the Pirate’s Curse’. A diferencia que el primero este se regaló durante un tiempo limitado, mientras que ‘Daggerfall Unity’ no tiene ninguna limitación a la hora de descargarlo de forma gratuita, o por lo menos por ahora.