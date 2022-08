El director de ‘Multiversus’ confirma que el juego mejorará el sistema de colisiones

Si bien algunos juegos como ‘Stray’ han conseguido cautivar a los jugadores por sus protagonistas, otros como ‘Multiversus’ han sorprendido por su entretenida mecánica. El juego de lucha promocionado por Warner Bros Games lleva un par de días triunfando entre jugadores de todo el mundo, los cuales podrán disfrutar de ciertas mejoras que llegarán en el futuro.

Mejoras en el sistema de colisión

A pesar de que gran cantidad de personas ya están disfrutando de ‘Multiversus’, el juego todavía está en fase beta. Es por esa misma razón que necesita mejoras constantes como la que tiene que ver con el sistema de colisiones.

A través de Twitter, el director del juego confirmó que están trabajando en mejorar el sistema de hitbox y hurtbox. Este sistema es muy importante para las batallas ya que limita las zonas en las que un personaje puede emitir o recibir daño.

Algo similar a lo que le pasó a ‘Pokémon UNITE’ en su momento, ‘Multiversus’ no fue demasiado bien recibido en su anuncio oficial. No fue hasta que el juego estuvo disponible que se ha ganado la confianza de los jugadores, los cuales poco a poco están haciendo de este free to play un éxito.

También se espera que la popularidad de ‘Multiversus’ aumente en las próximas semanas. Si bien el juego fue tan bien recibido en su fase beta, cuando solucione los pequeños errores y esté listo para iniciar su pase de batalla serán muchos más los jugadores que querrán probarlo.