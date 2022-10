‘Dungeons and Dragons’ tiene en marcha un juego AAA y desarrollado en Unreal Engine 5

El paso de ‘Dungeons and Dragons’ por los videojuegos no ha sido de lo más exitoso en los últimos años. Tenemos que remontarnos hasta principios del 2000 con juegos con ‘Baldur’s Gate 2’ o ‘Neverwinter Nights’ para encontrar las grandes obras ambientadas en el famoso juego de rol. Si bien es cierto que la marca ha disparado su éxito a raíz de su quinta edición, los videojuegos siguen siendo una asignatura pendiente para la franquicia, a excepción del prometedor ‘Baldur’s Gate 3’ de Larian Studios.

Wizards of the Coast ha anunciado un nuevo proyecto de carácter AAA para la marca. Un título que recaerá sobre Invoke Studios y con Dominic Guay al frente. El nombre del videojuego no ha trascendido, pero sí sabemos varios detalles que al menos por ahora parecen tranquilizar a los fans. Uno de ellos hace referencia al uso del motor Unreal Engine 5 para el desarrollo.

Dominic Guay, veterano de Ubisoft y quien trabajó para sagas como Splinter Cell o Watch Dogs, ha asegurado que para Invoke Studios la prioridad son los juegos AAA de alta calidad, “tenemos los medios para conseguir nuestros fines”. “Tenemos la mayor y más popular marca de juegos de rol de fantasía en D&D”; destacaba el creativo asegurando que tener una marca con 50 años a sus espaldas atraerá a nuevos desarrolladores.

Tendremos que esperar unos cuantos años para ver el proyecto pues actualmente apenas ha iniciado su desarrollo. El estudio está compuesto a día de hoy por 80 personas, y esperan que ascienda a más de 200 empleados para 2025. Wizards of the Coast ya expresó su deseo de ampliar la marca D&D en los videojuegos con varios títulos que llegarían durante los próximos años.