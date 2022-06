'Elden Ring' se convierte en un juego de Super Nintendo y le sienta aún mejor que el original

A pesar de que han pasado meses desde su estreno, 'Elden Ring' sigue siendo uno de los temas de debate, pero también el protagonista cuando se habla de tributos. El último caso lo encontramos con el popular canal de YouTube, 64 Bits.

Este canal está especializado en los demakes, es decir, convertir juegos actuales en versiones propias de plataformas de los 90. En el caso de 'Elden Ring', 64 Bits ha realizado una deconstrucción del videojuego de From Software como si de una versión de Super Nintendo se tratara.

El resultado, como podéis ver, es francamente espectacular. 'Elden Ring' bien podría pasar por un videojuego de la saga 'The Legend of Zelda' o cualquier otro de aventura publicado en la clásica consola de Nintendo.

64 Bits no sólo ha recreado a la perfección las zonas del videojuego y adaptado los jefes finales, sino que también lo ha hecho con sus mecánicas ¡y sin olvidar la banda sonora! Sabemos que es un proyecto que no pasará de este vídeo, pero ¿a quién no le gustaría jugar al título de From Software con este estilo?