'Elden Ring': fans de 'Berserk' descubren una icónica ubicación del manga en el juego

Uno de los títulos más destacados del momento es 'Elden Ring', el videojuego de rol y acción desarrollado por FromSoftware, que cómo sabéis nace de una colaboración entre el director y diseñador Hidetaka Miyazaki y el novelista de fantasía George R. R. Martin, creador de 'Juego de Tronos'. El título ha conquistado a los fans, y muy posiblemente sea el GOTY de este año, ya que por el momento ningún juego puede hacerle sombra.

'Elden Ring' ofrece a los jugadores un mundo abierto enorme, en donde enemigos brutales pueden complicarnos las cosas desde el primer momento. Ahora, un fan del juego y de la serie manga y anime 'Berserk', creada por Kentaro Miura, asegura haber descubierto una icónica localización del manga en el propio mundo del videojuego. Esta localización es donde se inicia el viaje de Guts, un árbol tétrico en donde fue encontrado. O al menos esto es lo que asegura en Reddit Carry-On-Cadaver, que compartió una imagen con la ubicación de 'Elden Ring'. Puedes verla a continuación:

Aunque no podemos asegurar que sea exactamente lo mismo, lo cierto es que la ubicación parece arrancada directamente de las primeras páginas del manga de 'Berserk'. En la imagen podemos ver el árbol de cadáveres colgantes donde una banda de mercenarios encuentra a Guts y lo inicia en su aterradora tarea de cazar los seres demoníacos llamados apóstoles. Vale la pena mencionar que 'Elden Ring' no es el único juego de From Software que rindió homenaje al sombrío mundo creado por Kentaro Miura, y es que en 'Demon Souls', los primeros tres 'Dark Souls' y 'Bloodborne', ya había muchos Easter Eggs de la conocida franquicia manga.