‘Elden Ring’ llega al mercado móvil con una copia china que ya ha sido eliminada

A día de hoy, la actualidad de los videojuegos parece tener un nombre claro y es que ‘Elden Ring’ no parece tener rival. No solo fue uno de los estrenos más esperados por los jugadores, sino que también se convirtió en un éxito de ventas. Un tirón que comienza a pagarle factura a base de que las copias comiencen a salir para aprovecharse de su gran éxito y engañar a otros jugadores.

Un desconocido estudio de desarrollo chino ha tratado de engañar a jugadores de Android e iOS con el supuesto estreno de ‘Elden Ring’ en móviles. Eso sí, su nombre era ‘Eilon Ring’ y las imágenes, aunque sacadas del juego de From Software, nada tenían que ver con la obra de este famoso estudio. Por suerte, Apple ya ha tomado cartas en el asunto para evitar el fraude entre los jugadores chinos.

Tal y como el medio ithome indicaba, el estudio Guiyun Cloud Network solo logró publicar el juego en las tiendas móviles chinas bajo el nombre de ‘Elden Ring-Dark Open World Action RPG!’, aunque su imagen apuntaba a ‘Eilon Ring’. Por su parte, las imágenes del juego mostraban escenas de ‘Elden Ring’ aunque con interfaz modificada para que pareciesen sacadas en el móvil.

Por supuesto, aquellos que buscasen acceder a la obra no se encontraban en absoluto con ‘Elden Ring’ sino con un MMORPG de vista cenital al puro estilo de ‘Diablo’ o incluso el exitoso ‘Lost Ark’. Además de esto, el juego estaba plagado de microtransacciones, por lo que los jugadores sospecharon del origen de esta copia. Por suerte, actualmente la obra ya no se encuentra disponible en App Store, lo que ha provocado que se convierta en un meme entre los jugadores.

Ante todo, esto deja un importante mensaje en el que se avisa a los jugadores de que tengan cuidado. ‘Elden Ring’ no está disponible en teléfonos móviles, sino que la obra se mantiene únicamente en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Cualquier obra que aparezca en tiendas móviles se trata de una copia que no pertenece al estudio, por lo que se aconseja evitar su instalación para evitar cualquier práctica de phishing o, incluso, sustos incluso mayores.