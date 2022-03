PETA inicia un movimiento en ‘Elden Ring’ para pedir a los jugadores que se vuelvan veganos

Muchos jugadores conocen el nombre de PETA, la organización que aboga por los derechos y el trato ético de los animales, por su relación con los videojuegos. Esta organización no duda en aprovechar los videojuegos del momento para enviar mensajes virales en las redes sociales con los que intentar concienciar a la gente de la importancia de cuidar a los animales. Y si bien en su día esto sucedía con ‘Animal Crossing: New Horizons’, ahora el turno ha llegado para ‘Elden Ring’.

En su día la organización preparó una manifestación dentro del exclusivo de Nintendo para luchar por los derechos de los animales y esta vez utiliza el juego de From Software para mostrar el Top 5 cosas que PETA recomienda hacer en ‘Elden Ring’. Si bien el título es bastante curioso, más lo es comprobar cómo intentan enseñarnos a ser respetuosos con los animales del entorno y no solo eso, sino que incluso nos animan a liberar a los caballos de las garras de los mercenarios para que no los exploten.

Con un golpe del escudo nos animan a tirar a los caballeros de sus monturas para liberar al caballo. O incluso nos invitan a protegernos de los ataques de las bestias salvajes cuando nos acerquemos al santuario de lobos para, de este modo, contemplarlos sin hacerles daño. ¿Y cuando nos encontremos con el enorme Oso Rúnico? Nada de acercarse, sino que debemos limitarnos a observarle de lejos ya que, tal y como apunta PETA, “los animales de las Tierras Intermedias merecen tu respeto”.

Lo más destacable es que, mientras piden respeto para los animales, en el vídeo hay escenas bastante destacables. A lo largo del vídeo podemos ver imágenes como los lobos atacando al personaje o, incluso, una langosta gigante al final del vídeo destrozando al jugador. Una escena que, en lugar de mostrar el mensaje de “has muerto”, muestra un cartel pidiendo a los jugadores que se hagan veganos.

Este no es más que uno de los mensajes que PETA introduce en los videojuegos para tratar de llegar a más gente. En su día también enviaron un importante mensaje a Ubisoft con ‘Far Cry 6’ para pedir a la compañía que retirase las batallas de gallos. Todo con intención de evitar que se glorifique la crueldad hacia los animales. Aunque, en este caso, el mensaje haya causado cierta gracia por algunos de los escenarios mostrados en el vídeo.