Elden Ring: Miyazaki confirma el regreso de dos características favoritas de los fans

A menos de un mes para el lanzamiento de Elden Ring, concretamente el 25 de febrero de 2022, Hidetaka Miyazaki, presidente de FromSoftware y director de juego mencionado anteriormente, ha concedido una entrevista en el blog oficial de PlayStation. En ella ha confirmado, entre otras cosas, el regreso de dos características que los fans aman de sus juegos en FromSoftware.

En la entrevista Miyazaki fue cuestionado sobre si volverían dos características que los jugadores disfrutan en sus títulos, que son Nueva partida+ y múltiples finales. Miyazaki fue claro y conciso sobre esto: "Sí, tanto la Nueva partida+ como los finales múltiples estarán intactos en Elden Ring".

Elden Ring | Bandai Namco

Por otro lado, también se le preguntó sobre la dificultad del juego, algo que muchos jugadores han criticado sobre los juegos del estudio: "¿Cómo ha influido la actual disputa entre accesibilidad y dificultad en la forma en la que has adoptado y mantenido la dificultad característica de FromSoftware en Elden Ring?". Aunque no se ha bajado la dificultad, Miyazaki sí cree que más personas podrán pasarse el juego debido a nuevas mecánicas. "No hemos bajado el nivel de dificultad intencionadamente en Elden Ring, pero creo que en esta ocasión habrá más jugadores que terminen el juego (...) Creemos que todos estos cambios harán que el porcentaje de gente que termine el juego será más alto". Puedes leer la entrevista entera pulsando aquí.