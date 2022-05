Elon Musk también juega a ‘Elden Ring’: Así puedes crear a su personaje

Durante los últimos años, el nombre de ‘Elden Ring’ se había convertido en toda una referencia, hasta el punto de ser votado como el juego más esperado. Por ello, su lanzamiento se ha convertido en un motivo de celebración, hasta el punto de ser el juego de moda y una de las grandes revoluciones de esta generación. Un título con grandes capacidades, hasta conseguir llamar la atención de jugadores de todo el mundo, incluyendo a Elon Musk.

Son muchos los que piensan que un personaje público tan importante como Elon Musk no podría tener tiempo para disfrutar de obras como ‘Elden Ring’. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. El millonario siempre nos ha demostrado que disfruta de los videojuegos y parece que ‘Elden Ring’, el exitoso juego de From Software no puede ser una excepción para él.

Descubriendo que juega por accidente

El nombre de Elon Musk es cada vez más conocido, sobre todo tras descubrirse recientemente que ha comprado Twitter. Y ha sido precisamente en esta red social donde ha descubierto que juega a ‘Elden Ring’. Todo como parte de un comentario en respuesta a un perfil en el que se comentan imágenes de historia así como tratan de mostrarse curiosidades del mundo.

Para Elon Musk la imagen mostrada tenía cierta conexión con el mundo oscuro de ‘Elden Ring’, cosa que no dudó en compartir con el resto de seguidores. Por supuesto, esta curiosa respuesta por parte del millonario no tardó demasiado en tener efecto en la red social donde los internautas optaron por probar suerte a la hora de preguntarle cuál es el tipo de build que utiliza para su personaje en ‘Elden Ring’.

La configuración que debes realizar para jugar como Elon Musk

Lo curioso del mensaje de Elon Musk y la forma en la que detalla la configuración de su personaje de ‘Elden Ring’ nos deja claro que no solo ha empleado muchas horas en el juego, sino que incluso conoce a la perfección las ventajas y desventajas de su build. De este modo describe para todos los jugadores su build, indicando cada una de las razones por las que ha realizado esta configuración.

Su personaje se desarrolla en las estadísticas de inteligencia y destreza, enfatizando sobre todo en la magia. Si bien el cuerpo a cuerpo no tiene un gran protagonismo, parece que tiene esta opción reflejada ya que su configuración le permite cambiar rápidamente a un estoque para el combate. Por otra parte, indica que si bien los talismanes no son algo en lo que repare demasiado, lo que sí tiene en cuenta es el cambio de la armadura pesada a mediana para poder tener una gran influencia en lo que respecta al equipo que lleva consigo.