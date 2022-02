A escasas horas de su lanzamiento, 'Elden Ring' se convierte en uno de los mejores juegos de la historia

La crítica ha hablado: 'Elden Ring' ya es uno de los videojuegos más importantes de la historia. El nuevo RPG de acción a cargo de From Software ha alcanzado la friolera de una puntuación de 97 en Metacritic; entrando así en el puesto número 12 de la prestigiosa web.

Por encima de la obra de From Software sólo están 'Disco Elysium', 'Red Dead Redemption 2' o 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' como juegos más recientes. La prensa ha valorado de forma entusiasmada la aventura, asegurando que se trata de la fórmula definitiva dentro de la saga Souls.

Los jugadores tendrán que esperar a mañana 25 de febrero para poder disfrutar del videojuego en consolas y PC. 'Elden Ring' ha dado mucho de qué hablar alrededor de todo el mundo, principalmente por aunar la fórmula Souls con el concepto de mundo abierto, algo impensable hace unos pocos años.

Al lanzamiento de 'Elden Ring' lo acompañará un parche Día 1; algo de lo más habitual a estas alturas. El estudio japonés ha confirmado que no se tratará de un parche de ingentes gigas. Corrección de errores menores, mejora de rendimiento entre otras pequeñas asperezas serán subsanadas con la actualización.