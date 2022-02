From Software ameniza la espera de 'Elden Ring' con un tráiler de lanzamiento que te dejará boquiabierto

Faltan apenas unas horas para el lanzamiento de 'Elden Ring'. El nuevo juego de From Software, y autores de 'Dark Souls' o 'Sekiro', se ha convertido desde su anuncio en uno de los títulos más esperados. Motivos no faltan teniendo en cuenta el bagaje del estudio, pero aún más cuando 'Elden Ring' abrazará por primera vez ciertos cambios como el salto al mundo abierto, entre otras mecánicas nunca antes vistas en el estudio nipón.

El pasado fin de semana pudimos disfrutar de un extenso vídeo de hasta 6 minutos de duración en el que se nos explicaban varios de los elementos clave del título. Ahora, y con la cuenta atrás ya activada, From Software ha liberado el tráiler de lanzamiento de 'Elden Ring'.

Como ya es habitual en los videojuegos del estudio, el vídeo previo a su publicación no defrauda. Desde el tema principal, pasando por varias de las zonas a visitar y por supuesto los jefes que nos esperarán en una aventura que a todas luces va camino de convertirse en uno de los títulos más destacados de 2022 en consolas y PC.

Elden Ring | Bandai Namco

'Elden Ring' ha sido noticia recientemente a raíz no sólo de sus vídeos, sino también a causa de los spoilers. El videojuego de From Software no se ha librado de los destripes, quedando tanto redes sociales como foros inundados con todo tipo de información referente al título. Desde el estudio han pedido que seamos precavidos y no compartamos ningún tipo de detalle sobre la aventura para respetar a todos aquellos jugadores que deciden acudir 'vírgenes' a 'Elden Ring'.