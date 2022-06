¿El esperadísimo juego de Shin Chan en castellano? Se disparan los rumores sobre su traducción

Si ya no son pocos los juegos que llegarán al catálogo de Nintendo Switch en lo que queda del año, otro de una conocida franquicia lleva un par de meses en el punto de mira. El juego en cuestión es Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi, el cual fue solamente anunciado para Japón pero que después de muchos rumores puede que llegue a muchos más países de los que esperamos.

Supuestas filtraciones del juego de Shin Chan

Si hace un par de meses se especuló sobre la posibilidad de que este nuevo juego de Shin Chan para Nintendo Switch llegaría a países como España, una nueva filtración ha hecho nada más que avivar estas suposiciones. A través de un usuario de Twitter hemos podido ver supuestas imágenes de este nuevo juego, con textos traducidos directamente en castellano.

A pesar de que no se trata de algo oficial, según estas imágenes podemos intuir que si el juego llega finalmente a España sería el texto y las voces dobladas al español. Muchos jugadores nacionales reaccionaron de manera muy positiva ante la presentación de este título, por lo que no sería raro pensar que la compañía decidiera finalmente llevarlo más allá de Japón.

Todavía no sabemos si finalmente el juego Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi llegará a otros lugares fuera del país nipón, por lo que es demasiado temprano para pensar en si tendrá doblaje en español. Se especula que dentro de muy poco Nintendo celebrará un nuevo evento por lo que podría ser durante este que tengamos novedades sobre el juego.