Esta inteligencia artificial es capaz de convertir a cualquier persona y objeto en un Pokémon con resultados espectaculares

El mundo de ‘Pokémon’ lleva más de 20 años ofreciéndonos todo tipo de sorpresas. Una de las más recientes viene de la mano de ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’, la próxima obra exclusiva de Nintendo Switch que nos lleva a un gran mundo abierto y que integra todo tipo de novedades, tal y como se nos mostró en su último tráiler. Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención de estos juegos es la gran variedad de Pokémon que se encuentran en su mundo.

Muchas veces nos planteamos dónde han visto los diseñadores de los Pokémon la inspiración para crearlos. Hay ocasiones en las que las criaturas parecen obvias pero, ¿qué pasa cuando queremos crear nosotros mismos un Pokémon nuevo? Que la idea parece resistirse tanto que parece un imposible. Al menos eso era así hasta la aparición de la IA creada por Lambda Labs, la cual nos indica que, si se puede escribir, puede ser un Pokémon.

Cualquier cosa puede convertirse en un Pokémon

Puede resultar extraño pensarlo y, sin embargo, esta IA es capaz de convertir cualquier cosa que se nos ocurra en un Pokémon. De hecho, llama más la atención ver que los creadores afirman que dar vida a este modelo no ha requerido más que de un gasto de 10 dólares. Esto provoca que se convierta en un proyecto al que todos los usuarios pueden acceder para crear sus propios Pokémon con todo lo que se les ocurra.

El funcionamiento de esta IA es realmente sencillo. No requiere más que de introducir una palabra en el apartado prompt, intentando que esta tenga relación alguna con un personaje conocido o, como mínimo, un objeto. Lo mejor es que puede ser tanto un personaje real, siendo estas figuras importantes de la historia, artistas o incluso deportistas, hasta algún personaje de videojuegos o dibujos animados.

Podemos seleccionar hasta cuatro outputs, aunque si tenemos intención de que nos dé el resultado pronto, entonces debemos ir de uno en uno. Ahora sí, una vez nos ofrece el resultado, no tenemos más que pulsar sobre la imagen creada para copiarla, guardarla o simplemente compartirla en nuestras redes sociales. Todo para dar paso a la creación de Pokémon que, posiblemente, nunca veamos en los juegos.

Actualmente el programa ya ha sido ejecutado más de un millón de veces. Y es que no deja de ser una herramienta a la que podemos acceder totalmente gratis y que nos invita a ser creativos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio Pokémon y no sabías por dónde empezar? Este es el momento de disfrutar de la experiencia ya sea mezclando licencias, personajes muy queridos o simplemente probando con lo primero que se te pase por la cabeza.