¿Están las historias de los juegos de Marvel conectados? La compañía despeja las dudas

En los últimos años, el mundo de Marvel nos ha llegado de muchas y variadas formas. Contamos con detalles como las películas o incluso más cómics que siguen ampliando sus historias. Sin embargo, lo que más viven los jugadores son los videojuegos. Tenemos propuestas para móviles, ordenador y consolas, cada uno de distintos estudios que buscan adaptar a los personajes a un estilo así como cumplir el sueño de muchos fans para convertirse en estos míticos personajes.

Con obras como ‘Marvel Spider-Man’, ‘Marvel’s Wolverine’, el próximo juego de ‘Iron Man’ o incluso ‘Marvel’s Avengers’, muchos fans se han cuestionado si realmente sus historias pueden tener algún tipo de conexión. Sin embargo, ha sido el propio Bill Roseman, vicepresidente de Marvel Games, quien ha querido responder a estas dudas confirmando en su entrevista con Games Industry que ninguno de los títulos disponibles tendrán algún tipo de conexión.

Iron Man | EA Motive

El hecho de saber que sus mundos no tendrán conexión afirma que está vinculado al hecho de que Marvel siempre acepta el multiverso. Esta idea le da la oportunidad a los desarrolladores de tener cierta libertad creativa, hasta el punto de no verse limitados y teniendo que escuchar un “no puedes hacer esto” porque no encaja con lo visto en las entregas de otro desarrollador. Recordemos que mientras Insomniac se encarga de ‘Spider-man’ e incluso ‘Wolverine’, Electronic Arts por su parte será el encargado de ‘Iron Man’.

Tienen intención de dar a todos los desarrolladores la libertad para crear, para dar forma a sus personajes así como los mundos. Por ello, cuando estos adaptan sus propias historias es algo que existe, que tiene su propio espacio en el mundo de los videojuegos y en uno de los multiversos que tan conocidos son en Marvel. De este modo todos pueden existir y todos los personajes pueden tener su propio lugar.