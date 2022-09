Un estudio revela cuáles son los juegos más deseados por los jugadores en los próximos meses

Los desarrolladores de videojuegos siempre buscan crear nuevas experiencias que no dejen de sorprender a los jugadores. Tenemos propuestas que nos llevan a ser los héroes de un mundo postapocalíptico e incluso a tener que poner a prueba nuestra moralidad tomando una serie de decisiones complejas. Sin embargo, no importa la temática o el desarrollador que se encargue de esta obra, siempre tenemos a nuestra disposición juegos que hacen que nos tomemos un momento para anotar su fecha en nuestro calendario de lanzamientos.

Son muchos los juegos que se repiten como los más esperados y, sin embargo, ¿cuál es la realidad? Sabemos que hay títulos muy interesantes como ‘Hogwarts Legacy’, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ o incluso ‘God of War Ragnarok’. Sin embargo, ¿cuál es el que señalan los jugadores como el más deseado? Si bien podemos hacer todo tipo de suposiciones, ha sido el estudio de Im-a-Puzzle el que ha detallado este ranking.

Los juegos más deseados por los jugadores

Para la realización de este estudio, la compañía se ha basado en las búsquedas más repetidas en Google. Para aquellas dudas que se puedan presentar, el estudio ha tenido en cuenta los juegos que, por el momento, se lanzarán este año así como en 2023 y adelante. De hecho, incluso se contemplan juegos que por ahora se ha confirmado su desarrollo, pero cuya fecha de lanzamiento no se ha confirmado.

De este modo, evaluando las búsquedas de los jugadores más repetidas en Google, el estudio ha señalado que el favorito, y por mucho, es ‘Grand Theft Auto 6’. Un título que se ha quedado con más de 3 millones de búsquedas mensuales de media. De hecho, si se compara con el segundo resultado, al cual dobla, nos encontramos ante uno de los juegos que, no importa el tiempo que pase, sino que realmente se espera por todo lo alto.

Grand Theft Auto 6 - 3.014.790 búsquedas globales mensuales

- 3.014.790 búsquedas globales mensuales Hogwarts Legacy - 1.641.470 búsquedas globales mensuales

- 1.641.470 búsquedas globales mensuales God of War: Ragnarok - 1,298.120 búsquedas globales mensuales

- 1,298.120 búsquedas globales mensuales Overwatch 2 - 1.051.850 búsquedas globales mensuales

- 1.051.850 búsquedas globales mensuales Starfield - 690.490 búsquedas globales mensuales

- 690.490 búsquedas globales mensuales Modern Warfare 2 (2022) - 627.980 búsquedas globales mensuales

(2022) - 627.980 búsquedas globales mensuales Gotham Knights - 570.620 búsquedas globales mensuales

- 570.620 búsquedas globales mensuales Baldur's Gate 3 - 553.690 búsquedas globales mensuales

- 553.690 búsquedas globales mensuales Breath of the Wild 2 (Tears of the Kingdom) - 546.890 búsquedas globales mensuales

(Tears of the Kingdom) - 546.890 búsquedas globales mensuales Diablo 4 - 519.040 búsquedas globales mensuales

Otro aspecto interesante mencionar de este estudio es que se hizo justo antes de las filtraciones de GTA 6. Por ello, cabe esperar que las búsquedas se hayan aumentado y que incluso ahora sea más destacable la diferencia entre ‘Grand Theft Auto 6’ y el resto de juegos presentes en la lista. O que ahora que conocemos el nombre definitivo de ‘Zelda: Breath of the Wild 2’, las búsquedas hayan cambiado hacia el nombre oficial.