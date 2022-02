Evento ‘Horizon Forbidden West’: Cómo ver la presentación con Michelle Jenner como estrella invitada

Solo queda un día para que podamos disfrutar de uno de los juegos más esperados del año: ‘Horizon Forbidden West’. Será antes de que se lance oficialmente que su desarrolladora Guerrilla celebrará un evento especial centrado en el juego, en el cual estarán presentes grandes celebridades como la cantante Nathy Peluso y la actriz Michelle Jenner, quién dará voz a Aloy.

El evento de 'Horizon Forbidden West' tendrá lugar a través de los canales oficiales de PlayStation España tanto en YouTube como en Twitch. Comenzará hoy, jueves 17 de febrero, a las 20:00 horas dentro del horario peninsular y todavía no sabemos cuál será duración exacta.

Además de la presencia de Nathy Peluso y Michelle Jenner, el evento contará con Alba Horcajuelo y Pandarina como presentadoras. También se dará a conocer el resultado del concurso de cosplay de 'Horizon Forbidden West' que dió comienzo a finales de enero y que contaba con premios como una consola PlayStation 5 y dinero en metálico, entre otras cosas.

Después de varios retrasos, el juego de la desarrolladora Guerrilla saldrá finalmente para PlayStation 4 y PlayStation 5. Este juego será la secuela del exitoso ‘Horizon Zero Dawn’ que llegó para PlayStation 4 y PC en el año 2017. A diferencia del Zero Dawn, 'Horizon Forbidden West' llegará de forma exclusiva para las consolas de Sony, y todavía no se sabe si finalmente llegará también a PC.