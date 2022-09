‘Fall Guys’ estrena su Temporada 2: Únete a la tripulación y viaja al espacio

Desde su estreno como free to play, los jugadores no han dejado de llevarse grandes sorpresas con ‘Fall Guys’. La obra de Mediatonic ha sido una sorpresa constante para todos, más ahora que no ha dudado a la hora de seguir creciendo al ofrecer a todos los jugadores el estreno de su segunda temporada. De hecho, esta está disponible desde este mismo instante, por lo que no dudes en descargar la actualización y disfrutar de todas sus novedades.

Esta nueva temporada llega con el nombre Tropezón Satelital y trae consigo, como su nombre bien indica, pruebas con temática del espacio. No solo eso, sino que incluso las skins disponibles nos recuerdan a este. Pero además de esta llegada, tenemos un evento inaugural con el que nos garantiza ser una sorpresa completa. Por ello, vamos a compartir contigo todos los detalles de esta nueva temporada y cómo disfrutarla.

El evento inaugural de la temporada 2 de Fall Guys

Para inaugurar esta nueva temporada, contamos con un evento muy especial. Este propone a todos los jugadores tener que salvar el satélite de ‘Fall Guys’. Repara, reconstruye y rediseña este para darle forma. Lo mejor es que por participar tendrás opción a conseguir interesantes recompensas, tal y como os indicamos a continuación:

Apodo Alubia espacial - 200 puntos

- 200 puntos 200 elogios - 300 puntos

- 300 puntos Placa identificativa Programa espacial - 500 puntos

- 500 puntos Estampado Parches de misión - 800 puntos

- 800 puntos Mochila Transmisión satelital - 1000 puntos

Una temporada cargada de novedades

Por supuesto, la temporada no solo se centra en el evento especial, sino que también vienen novedades en lo que respecta a los niveles a superar. Con el estreno de la nueva temporada efectúa su llegada también ocho niveles completamente nuevos y relacionados con el tema del espacio. Propuestas que nos invitarán a correr más rápido que nuestros rivales o, incluso, a buscar seguir una estrategia única.

A la hora de empezar una nueva temporada, los niveles en ‘Fall Guys’ son uno de los principales puntos. Por ello, es importante que eches un vistazo a estos y no dudes en probar tu habilidad para poder lograr el mejor efecto. Llega a lo más alto y no dudes en disfrutar de una experiencia completamente única.

Nuevo pase de temporada de Fall Guys

Se trata de un pase de temporada con nueva temática que se ajusta al estilo de la temporada en sí. Este nos propone seguir superando niveles para poder llegar a sus más de 100 niveles repletos de contenido y donde habrá skins de lo más especiales. No solo tenemos propuestas como Spock o Xenomorfo, sino también al famoso personaje digital, Hatsune Miku.

Este parece ser un buen momento para regresar a ‘Fall Guys’ o incluso, para seguir demostrando que eres uno de los mejores jugadores. Así es que no lo dudes y echa a correr porque la competición no ha hecho más que empezar. ‘Fall Guys’ temporada 2 ya está disponible y viene con muchas fuerzas para todos los jugadores.