‘Fortnite’: Cómo conseguir las skins de Ezio Auditore y Eivor

La nueva temporada de ‘Fortnite’ nos sorprende de muchas y variadas formas. Se trata de una de las licencias battle royale que no deja de reinventarse y buscar nuevas formas de cubrir los deseos de todos los jugadores. Para ello no solo vemos a grandes héroes de Marvel hacer su gran aparición, sino también personajes de otras licencias que no pierden la oportunidad de aceptar su invitación. Una de las últimas novedades se ha presentado con Ezio Auditore y Eivor, personajes de ‘Assassin’s Creed’ que se unen a la acción del battle royale.

Con una propuesta tan interesante, los jugadores tienen la posibilidad de hacer que el caos se desate en el mapa de forma completamente única. Por ello, si quieres hacerte con estas dos skins tan especiales dentro del juego, te contamos todos los pasos a realizar. Después de todo, se trata de una de las colaboraciones más esperadas entre los jugadores y que supondrá un antes y un después para los jugadores.

Fortnite | Epic Games

Cómo conseguir las skins de Ezio y Eivor en Fortnite

Debes saber que estas skins solo se podrán conseguir por tiempo limitado. Eso sí, para acceder a estas tendrás que esperar hasta el próximo 8 de abril, instante en el que las skins estarán presentes en un pack enorme llamado lote de Historias del Animus, aunque también se podrán adquirir mediante la compra individual. Y es que ambas skins estarán disponibles en la tienda de ‘Fortnite’.

En el caso de la skin de Ezio Auditore, los jugadores conseguirán una skin inspirada en el personaje así como el pico Hoja Oculta de Ezio y un gesto asociado a este mismo accesorio llamado Ataque del Asesino. En lo que respecta a Eivor, este contará con un estilo alternativo del aspecto en la que tendrá capa o no, así como el accesorio mochilero Escudo de Eivor, el pico Hachas de mano del Clan del Cuervo que también presentará un estilo alternativo y el ala delta Drakkar de la Matalobos. Por último, con este no falta con el pico y la mochila un gesto de el Grito de guerra vikingo.

Por último, ya sea que te hagas con el pack o incluso consigas estas skins por separado, tendrás una serie de coleccionables interesantes. Estas contarán con el Grafiti Matalobos, la pantalla de carga de Furia de Eivor, el emoticono Clan del Cuervo y, finalmente, el estandarte Historias del Animus.