‘Fortnite’ comparte los primeros detalles de su temporada 3

Que los seguidores de ‘Fortnite’ están impacientes por el estreno de su nueva temporada no es ningún tipo de misterio. De hecho, son muchos los fans que han empezado su cuenta atrás particular para poder conocer todas sus novedades. Sin embargo, tenemos claro que, por el momento, la compañía no quiere dar todos los detalles, sino que quiere ir creando las expectativas poco a poco.

Sabemos que este 4 de junio la temporada 2 llegará a su fin y que, a partir de ese momento, tendremos las novedades de su temporada. Sin embargo, ¿qué podemos esperar? Pues parece que habrá grandes novedades ya que tal y como nos adelantan los primeros teasers, parece que las novedades serán incluso mayores de lo que cabría esperar. Y esto lo podemos ver con las pistas que han ido compartiendo los propios streamers.

La compañía ha decidido colaborar con varios streamers para ir mostrando pequeñas partes de la imagen que dará vida a la nueva temporada de ‘Fortnite’. Muchos afirman que se tratan de jugosas pistas de las que, por el momento, no tenemos más información, aunque afirman que todo parece tener relación con el espacio, a pesar de que tendremos que esperar a que más streamers compartan sus imágenes.

¿Qué nos traerá de nuevo esta temporada? Lo que tenemos claro es que habrá novedades en lo que respecta a mapas y jugabilidad. Eso sí, por ahora tendremos que esperar un poco más para poder ver todos los detalles a fondo. Aunque, según parece, la compañía ya ha empezado su peculiar cuenta atrás.