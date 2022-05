‘Fortnite’: ¿Cuándo comienza la temporada 3 del battle royale?

Cuando Epic Games nos presentó ‘Fortnite: Battle Royale’ no llegábamos a hacernos una idea de la gran obra que querían proponernos. Nos encontramos ante una obra que ha llegado con intención de sorprender al mundo, de garantizar sorpresas constantes a cada nueva temporada y de actualizarse para nunca ofrecer lo mismo. De esta forma tenemos ante nosotros una aventura que no deja de crecer y de la que, juegues o no, siempre se espera ver con qué nuevo contenido puede sorprendernos.

Actualmente el juego se encuentra en el capítulo 3 de su temporada 3. Sin embargo, este capítulo está cada vez más cerca de cerrarse, todo para dar a los jugadores una nueva experiencia que disfrutar. Sin embargo, ¿cuándo podremos disfrutar de las grandes novedades que traerá su próxima temporada? Realizamos un repaso a las novedades de cara al nuevo estreno.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de Fortnite Battle Royale?

Los jugadores ya han comenzado a realizar sus cálculos sobre la cuenta atrás para la nueva temporada de Fortnite. En esta nos indican que el pase de batalla pondría como fecha de estreno o fin de la actual temporada el 4 de junio. Sin embargo, lo que debemos tener en cuenta respeto a otras ocasiones es que la compañía podría dar unos días de separación para dar fin a la temporada con un espectacular evento final.

Uno de los grupos de rap más famosos del mundo se cuela en 'Fortnite' | Epic Games

Esto podría hacer que el estreno de la nueva temporada no tuviese lugar hasta el 5 o 6 de junio. Eso sí, debemos tener en cuenta que se trata del estreno de una nueva temporada, no de un capítulo completo, por lo que los tiempos pueden ajustarse. Lo que sí está claro es que este cambio de temporada finalmente se produciría a principios de mes de junio, teniendo que esperar un poco hasta que la compañía lo confirme.

En lo que respecta a los cambios más notables, lo que nadie pasa por alto es que el cambio más grande se verá en el mapa y en las skins nuevas. Debemos recordar que este mes Marvel ha tenido un gran protagonismo mientras que las filtraciones apuntan a que esta nueva temporada contaría con el protagonismo de ‘Star Wars’, llegando a filtrarse que la próxima skin guardaría relación con Darth Vader.

Por supuesto, tendremos que estar atentos a las novedades que la compañía confirme en los próximos días. Y que, mientras tanto, los jugadores puedan seguir disfrutando de las novedades vistas hasta ahora así como de todo lo que esté por llegar. Y es que, tratándose de ‘Fortnite’, las sorpresas siempre están garantizadas.