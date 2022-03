Frank Cuesta sobre la polémica de Xokas: "Hay que cogerle y darle siete hostias psicológicas"

La polémica en torno a Xokas sigue de actualidad. El streamer gallego está disfrutando de unos días de reflexión en su tierra, Lugo, sin interactuar en redes sociales. El resto de compañeros de profesión siguen opinando al respecto sobre lo sucedido. Los más cercanos a Xokas han explicado que ya han hablado con el gallego en privado, otros como Frank Cuesta han querido dejar clara su posición en una reciente entrevista.

En un encuentro con el streamer Javi Oliveira, Frank se ha mostrado muy tajante con la actitud del gallego, tanto en lo sucedido recientemente como con la mostrada tiempo atrás. "Al Xokas hay que cogerle, hay que tirarle de las orejas, hay que pegarle siete hostias, no físicas, psicológicas y decirle "chaval, ahora te quedas tranquilito"; decía Frank en torno a la polémica con el gallego.

Uno de los aspectos que destacó el animalista sobre lo sucedido fue la reacción de Auronplay y cómo éste mostró su decepción con el streamer; señalando explícitamente que no es el número uno. "Se lo ha dicho con elegancia, porque no le ha mandado a tomar por culo"; añadía.

"A mi me dice Auronplay en internet: "Fran, me has defraudado totalmente". ¡Te hunde, te hunde en internet"; destacaba Frank sobre las palabras del catalán a Xokas en su momento. Cuesta señaló que ser el número uno implica mantener esa posición tanto a la hora de ser creador de contenido, pero también como persona. "La gente no le tiene que hacer un vació (a Xokas), le tiene que guiar y decir "como no te comportes, estás fuera de esto""; concluía.

No se conoce una fecha de regreso a Twitch para Xokas. No cabe duda que el día en el que regrese, el streamer gallego despertará una gran expectación a raíz de lo sucedido y con un último directo en el que, a pesar de las disculpas, éstas no fueron del todo del agrado de la mayoría de sus seguidores.