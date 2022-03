Así fueron los audios de WhatsApp de Xokas a su amigo IlloJuan por la liada en Twitter del fin de semana

Las cuentas anónimas de Xokas en Twitter han sido el tema de conversación durante el fin de semana. Conocidos y amigos del streamer han querido dar su opinión al respecto, este ha sido el caso de Ibai o Auronplay, quienes sin pelos en la lengua han hablado abiertamente del error del gallego.

En la tarde de ayer, IlloJuan, quiso hablar sobre lo sucedido. Amigo de Xokas, el andaluz mostró en pleno directo los audios que Xokas le envió a través de WhatsApp. Audios privados para los que por supuesto ha pedido permiso antes de mostrarlos en su streaming. "Me han ninguneado toda mi vida, y en internet, pues bueno, lo he hecho de esta manera. Lo he hecho mal, he asumido las culpas y no puedo hacer más"; le explicaba Xokas a IlloJuan.

El audio continuaba con Xokas mencionando que trataría de mejorar, pero también tener más tiempo libre y estar más cerca de la gente a la que quiere. "He visto a Andrés, que no lo conozco de mucho, decepcionado. Ver a él triste, o a ti o a Masi o a Knekro o a tal me rompe el corazón. Esa la razón por la que más tengo que hacer autocrítica. No puedo defraudar a la gente a la que quiero"; añadía.

Masi, pareja de IlloJuan, presentadora de 'Disaster Chef' y también amiga de Xokas, ha querido hablar con el gallego para animarlo. En su respuesta, Xokas confirma que llevaba un año actuando con las cuentas anónimas a raíz de "no ser capaz de canalizar el odio".

La última aparición de Xokas en directo fue el pasado domingo, día en el que pidió disculpas públicamente por lo sucedido. Tal y como contó el streamer a IlloJuan en un nuevo audio, Xokas se tomará unos días de respiro y reflexión en Lugo, su tierra, para ver a su abuela y estar con sus familiares. "Se verá con el tiempo. Nadie más lo va a poder decir. A partir de aquí lo único que hay que hacer es ir a mejor"; decía IlloJuan cerrando el tema.