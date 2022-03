Las disculpas de Xokas y la brutal respuesta de Ibai y Auronplay: Necesitas ir a terapia y no eres el número uno

No se ha hablado de otra cosa, con permiso de la trifulca de Willyrex y TheGrefg. Y es que este pasado fin de semana ha sido de lo más intenso para muchos creadores de contenido. El pasado sábado cazaban a Xokas una cuenta secundaria en Twitter que utilizaba para defenderse de los ataques que recibía en la red social.

La disculpa de Xokas

Después de levantar toda una oleada de críticas e infinidad de memes al respecto, el gallego ha salido a la palestra para pedir disculpas sobre lo sucedido. "Tenía que estallar por alguna parte"; decía Xokas en un breve directo realizado en la tarde de ayer. Xokas quiso pedir disculpas a la gente que lo ve, asegurando que no ha estado a la altura.

"He hablado con mis amigos, compañeros y gente que no conozco tanto y estamos todos de acuerdo en que la he cagado"; destacaba. Xokas destacó que ese colapso o llegar al punto de crear una cuenta secundaria se ha debido a toda esa corriente de comentarios negativos que ha recibido desde su 'boom' con el famoso clip de "esto no es un juego".

"Todo aquello hizo que todo lo que yo conocía en mi trayectoria, que hasta entonces eran dos años creando contenido, se me vino de golpe. No he sido capaz de gestionarlo desde entonces. Eran todos los putos días hilos en Twitter, gente insultándome; de ese bullying del que hablabais"; decía Xokas aceptando esa parte que le toca como creador de contenido y persona conocida en redes sociales. Para terminar, el gallego se comprometió a afrontar la situación y cambiar muchos de sus aspectos negativos: "es una cagada siendo una persona conocida dedicar tu tiempo libre a contestar el odio de internet".

La respuesta de Ibai y Auronplay

Como era de esperar y en un tema que surgió en la madrugada del sábado, infinidad de streamers hablaron sobre lo ocurrido con Xokas y su cuenta secundaria en Twitter. Dos de los comentarios que más huella dejaron fueron las respuestas de Ibai y Auronplay; siendo éste último el más tajante de todos.

El catalán hizo especial hincapié en la obsesión de Xokas por los números y alcanzar el puesto número uno. "¿Qué coño más da quién es el número uno? Para empezar Xokas tú no eres el número uno. El número uno está entre Ibai y yo. Y si llegaste a ser el número uno fue gracias a un proyecto mío llamado Squid Game"; destacaba Auronplay.

Ibai también ha sido muy claro al respecto sobre la situación de Xokas. "Lo he estado hablando con él y creo que necesita ayuda de verdad. No es normal lo que estaba haciendo, para mi no es justificable. Es un error grave y creo que muchas veces la gente se equivoca. Muchas veces creemos que un amigo es alguien que es leal y fiel constantemente. Lo que también es de muy buen amigo, en mi opinión, es ser sincero con un amigo tuyo. Si justificas todo el tiempo lo que hace un amigo estás siendo un amigo de mierda"; sentenciaba el vasco.

Xokas no se ha pronunciado de manera oficial sobre lo que ocurrirá durante las próximas días, pero todo apunta a que se tomará unos días de descanso para reflexionar sobre lo ocurrido.