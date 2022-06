From Software seguirá apostando por la fantasía pero alejándose del estilo Souls

From Software está trabajando en nuevos proyectos. En una completísima entrevista para el medio 4Gamer, Hidetaka Miyazaki y máximo responsable del estudio nipón ha desvelado parte del futuro de la empresa y los próximos proyectos.

Si hace un rato te hablábamos de ese nuevo proyecto que se encuentra en su fase final de desarrollo, así como otros en marcha; el creativo ha confirmado que tiene nuevas ideas jugables que no pasan por el estilo Souls.

Miyazaki quiere seguir apostando por la fantasía, uno de sus géneros predilectos, pero el estilo jugable propio de 'Soulsborne' no tendría cabida en dichos proyectos. Parte de esta "revelación" ha tenido lugar durante el desarrollo de 'Elden Ring'.

Dark Souls | From Software

"Hemos acumulado todo tipo de ideas e imágenes dentro de la fantasía que en su mayoría no son adecuadas para este formato (Souls) y me gustaría adaptarlas en alguna parte"; mencionaba en la revista. Dicho lo cual, puede que alguno de los proyectos de From Software lleve el nuevo formato escogido por Miyazaki. Por ahora, tocará seguir esperando.