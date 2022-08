Gamescom 2022: Resumen del Opening Night Live y todas sus novedades

El evento de la Gamescom trae consigo emoción y todo tipo de anuncios. Geoff Keighley, el presentador de la gala, nos confirmó que esta traería consigo muchas sorpresas y, tal y como prometió, el evento trajo cosas muy emocionantes. Y lo mejor es que no solo tenemos estrenos de juegos o adelantos de lo más interesantes, sino también grandes novedades en lo que respecta a hardware. A continuación os compartimos las novedades compartidas.

Everywhere

Es hora de crear un nuevo mundo y esto es lo que se nos propone al inicio de la gala. Tenemos una propuesta donde el arte será muy importante y donde el misterio parece que tendrá un gran impacto en nuestra historia. Sin embargo, por ahora tendremos que esperar un poco más para poder descubrir lo que está por llegar. ¿Por qué seguirlo? Porque se trata de la nueva propuesta del ex productor de ‘GTA’.

Dune: Awakening

Durante meses se ha estado hablando de un nuevo juego de ‘Dune’ y por suerte hemos tenido la oportunidad. Así es que estamos ante un MMO en el que los jugadores tendrán todo tipo de posibilidades al estilo ‘Dune’. Aunque, por el momento, lo único que sabemos es que sus desarrolladores son los de ‘Conan: Exiles’. Por ello, tendremos que esperar para ver novedades.

Dualsense Edge

PlayStation no se queda atrás y parece que encontró en un buen momento para presentar su nuevo mando. Se trata de una propuesta que poder personalizar por completo y que hará que todos los jugadores puedan disfrutar al máximo de sus partidas. Por ahora, sin fecha de estreno, pero con muchas posibilidades para todos.

The Callisto Protocol

Muchos esperan el 2 de diciembre con mucha impaciencia y es que se trata del momento en el que ‘The Callisto Protocol’ llegará. Por ello, con intención de preparar un poco más a los jugadores, el evento nos ha mostrado un nuevo gameplay de la propuesta, con crueldad y muchos monstruos a los que enfrentarse.

The Lords of the Fallen

El sucesor de ‘Lords of the Fallen’ se ha presentado por primera vez en la Gamescom con una propuesta que nos ha mostrado la crueldad de su mundo así como su acción. Sobrevivir es una batalla constante en entornos complejos y donde los monstruos no serán buenos con nosotros será nuestra próxima misión. Todo en una propuesta que llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X.

Moving Out 2

Las mudanzas pueden ser una locura y una clara prueba de ello es ‘Moving Out 2’. La primera entrega fue todo un éxito y eso ha animado al estudio a anunciar un nuevo título. Y podemos garantizar que la locura está muy presente y que no será un impedimento para poder disfrutar de una experiencia única.

Hogwarts Legacy

El retraso de ‘Hogwarts Legacy’ al 10 de febrero de 2023 fue un duro golpe para todos los fans. Sin embargo, eso no ha desanimado a la compañía a mostrarnos un nuevo tráiler con gameplay. Las fuerzas del mal estarán presentes y nosotros tendremos que combatir contra ellas. Eso sí, tienes que ser conscientes de que toda decisión que tomes tendrán un punto en la historia, por lo que tendrás que pensar bien en tus movimientos. Sin embargo esta no es la única novedad, sino que a partir del 25 de agosto podremos reservar el juego con muchas sorpresas.

New Tales from the Borderlands

El mundo de ‘Tales from the Borderlands’ se reinicia para dar consigo un nuevo mundo, personajes y una completa locura, más allá de lo visto hasta ahora. Es el momento de que todos los fans disfruten de la experiencia única que este fantástico mundo puede ofrecer y no teman a la acción que llegará el 21 de octubre a PC y consolas. Todo esto con personajes que, simplemente, nos dejan claro que serán sorprendentes en su estilo.

Sonic Frontiers

El erizo azul no pierde el ritmo y por ello, con un nuevo estreno el 8 de noviembre, nos muestra su espectacular propuesta de mundo abierto. Se trata de un título que nos invitará a explorar libremente un mundo repleto de oportunidades, plataformas y, sobre todo, mucha velocidad. Cuando se trata de Sonic no hay límites y eso es lo que quiere mostrar ‘Sonic: Frontiers’.

Lo nuevo de Quantic Dream: Under the Waves

Quantic Dream es conocida por sus grandes propuestas jugables gracias a su narrativa y belleza visual. Pues durante este tiempo ha estado trabajando duro en una propuesta bajo el océano donde parece que viviremos una historia repleta de emoción y misterio. Por ahora, lo que sí sabemos es que podremos esperar para este 2023 para disfrutar de esta nueva experiencia.

Goat Simulator 3

La locura con ‘Goat Simulator’ siempre está asegurada y esto nos lo ha demostrado su nuevo tráiler. Con muchas escenas de gameplay, gamberradas y todo tipo de caos que podremos crear, tendremos opción de personalizar a nuestra cabra y darle forma con un estilo completamente único.

Return to Monkey Island

El mundo de ‘Monkey Island’ regresa con un estilo completamente nuevo. Con propuestas novedosas y dentro de ese toque divertido que tanto caracteriza a la licencia, tenemos para nosotros la vuelta de uno de los piratas de los videojuegos más famoso y que, sin duda, sabe cómo divertir a todos los jugadores.

Moonbreaker

Brandon Sanderson, el famoso escritor, ha estado colaborando con un estudio de videojuegos para crear la obra ideal para todos los fans de la estrategia y esas pequeñas figuras coleccionistas. Pinta tus propias figuras y ponlas en el escenario de combate para poder disfrutar de una estrategia sin igual. Eso sí, recuerda que a partir del 29 de septiembre tendrás acceso anticipado a esta espectacular obra.

Lies of P

El soulslike de estilo ‘Bloodborne’ pero inspirado en la obra escrita de ‘Pinocho’ nos ha dejado con una propuesta única. Tenemos una historia oscura, una jugabilidad fascinante y una experiencia que promete ser pura fantasía en lo que respecta a narrativa. Por ello, anota bien porque este 2023 tendrás una propuesta única con la que conocer esta experiencia inspirada en ‘Pinocho’.

Stranded: Alien Dawn

Los juegos de gestión no dejan de ser una sorpresa constante para los jugadores y esto es lo que quiere proponernos ‘Stranded: Alien Dawn’. Se trata de un juego que nos invita a dar vida a un nuevo mundo, creando nuestro hogar, dando vida a nuestros cultivos y, por supuesto, ayudando a nuestros personajes a sobrevivir. Una experiencia que podremos disfrutar a partir de octubre de este mismo año.

Atlas Fallen

La acción no puede acabar y esto lo demuestra ‘Atlas Fallen’. No solo nos ha sorprendido con una cinemática capaz de dejarnos sin palabras, sino que nos dejó con escenas de gameplay que, sin duda, nos adelantan que tendremos un amplio mundo que recorrer y muchos enemigos a los que combatir y demostrar que, pese a su tamaño, no les tememos. Por ello, prepárate porque en 2023 este título está preparado para ponerte a prueba.

Scars Above

Este título regresa con fuerzas renovadas para sorprender a los jugadores de todas las formas posibles. Sabemos que tiene la acción y la presencia de un gran mundo desconocido en el que los seres más peligrosos están bien escondidos. Sin embargo, ¿crees que puedes escapar? En absoluto… Y esto es lo que hace que ‘Scars Above’ sea una propuesta que no te puedes perder.

Gotham Knights

La muerte de Batman ha marcado un antes y un después para sus seguidores y, por supuesto, para los villanos. Llega el momento de enfrentarse a estos, de luchar junto a nuestros amigos más fieles y dejar claro que no habrá rival que nos gane. Por ello, con este nuevo gameplay, no solo podemos ver la historia, sino disfrutar de un vistazo nuevo de la experiencia.

Dead Island 2

Se ha hecho esperar mucho y no podía existir mejor juego para cerrar la gamescom que el regreso de ‘Dead Island’. Tras muchos retrasos, cambios y todo tipo de problemas, finalmente ‘Dead Island 2’ ha confirmado su fecha de lanzamiento con un espectacular tráiler cinemático que muestra su aire despreocupado, terrorífico así como divertido desde un enfoque único. Y lo mejor es que podremos disfrutar de esta obra a partir del 3 de febrero de 2023.

Por supuesto, lo que no podía faltar era escenas de gameplay. Con una propuesta en la que los zombis tienen claro que quieren darnos caza, será importante tener armas a mano y no temer a la hora de aplastar a todos los enemigos que se crucen en nuestro camino.