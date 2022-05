Post Malone explica por qué es incapaz de jugar a ‘Elden Ring’ con la música activa

Para muchos, el mundo de ‘Elden Ring’ se ha convertido en un fenómeno. La obra de From Software ha sido una de las entregas más esperadas durante años, hasta el punto de que no solo se ha llevado un más que merecido 10 para muchos medios especializados, sino que son muchos los famosos que han confirmado disfrutar de esta obra, como es el caso de Elon Musk o, ahora, Post Malone.

El artista ha confesado recientemente disfrutar de la última entrega de From Software. Sin embargo, pese a que siente que la experiencia es satisfactoria, tiene claro que no puede jugar a la obra con la banda sonora activa. Esta ha sido una respuesta que ha sorprendido a muchos, sobre todo teniendo en cuenta que la vida de este artista está relacionada con el mundo de la música. Entonces, ¿cuál es la razón?

Post Malone no puede jugar a Elden Ring con la música puesta

El artista participó en el nuevo episodio de Hot Ones, el programa de YouTube en el que los artistas responden a las preguntas de su entrevista mientras disfrutan (y sufren en ocasiones) de alitas picantes. Durante su entrevista, Post Malone se sintió en su salsa al hablar de videojuegos, momento en el que no dudó en preguntar al entrevistador si jugaba a ‘Elden Ring’ y, ante la respuesta negativa, este no dudó en recomendarlo.

Esto dio paso a que él mismo acabase por explicar que, a pesar de que disfruta de la última entrega de From Software, no puede jugar mientras tenga la música activa. Resulta chocante y, sin embargo, explica que tiene un motivo para ello. Con toque divertido, el rapero menciona que tiene que apagar la música porque siente que esta le estresa demasiado, que le supera.

“Apago la música por completo porque es una locura” menciona antes de añadir que todo está basado en coros, pero no de ángeles, sino de demonios. Explica que siente que, al escuchar la música, esos coros le retan, le dicen que no hay forma de que consiga sobrevivir. “Después de una pelea estoy temblando, así que tengo que caminar fuera y fumar”, un acto que le lleva a decirse a sí mismo que tiene que parar.

Si bien la banda sonora de ‘Elden Ring’ y él mantienen una relación de amor-odio pues afirma que esta no deja de ser una maravilla, sí explica que hay otras bandas sonoras que no puede olvidar. Entre una larga lista de favoritas que afirma tener, destaca sobre todo la banda sonora de juegos como ‘Skyrim’, ‘The Legend of Zelda’ y ‘Mario Bros.’. De este modo demuestra que, a pesar de no ser compatible con la banda sonora de ‘Elden Ring’, sí hay otras bandas sonoras que no ha podido olvidar jamás.