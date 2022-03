Si te gusta 'Super Mario', ¿crees que puedes adivinar el nombre de estos personajes del Reino Champiñón?

Si hablamos de personajes de videojuegos que no han tenido miedo al cambio o a reinventarse para poner a prueba su habilidad de todas las formas posibles, esos sin duda son Mario y sus amigos. El famoso personaje de Nintendo nunca ha tenido miedo a demostrar que puede ser el mejor jugando al tenis, manejando un kart o, simplemente, superando todo tipo de pruebas en los juegos al estilo party. Sin embargo, lo que mejor se le da es superar todo tipo de arriesgadas pruebas por el Reino Champiñón.

A medida que vamos recorriendo el Reino Champiñón en las aventuras junto a Mario, descubrimos a todo tipo de personajes. Estos no siempre tienen porqué ser aliados, sino que en muchas ocasiones pueden ser enemigos bastante peculiares. Y si bien todos tienen un nombre bien definido, ¿realmente crees que puedes reconocerlos a todos si te ponemos a prueba? Este es el momento de demostrarlo.

Pon a prueba tus conocimientos del mundo de Super Mario

El mundo de ‘Super Mario’ es amplio y tiene todo tipo de posibilidades para los jugadores. Esto es algo que debemos tener en cuenta si pensamos en cómo Mario pone a prueba todas sus habilidades con intención de superarse para poder llegar hasta su amada princesa Peach. Por supuesto, mientras se pone a prueba, encuentra a otros personajes que a veces quieren ayudarle y en otras tantas ocasiones son grandes obstáculos.

Super Mario Party | Nintendo

Cada personaje cuenta con su esencia única y eso puede provocar que se conviertan en nuestros favoritos. Sin embargo, ¿crees realmente que puedes saber el nombre de todos los personajes de ‘Super Mario’ que se han cruzado en tu camino? Sobre todo si pensamos que algunos de estos personajes han tenido una aparición casi estelar de apenas unos segundos.

¿Reconoces a todos estos personajes de Super Mario?

Con intención de que puedas demostrar que realmente eres un apasionado del mundo de ‘Super Mario’, vamos a compartir contigo un test en el que te mostraremos la imagen de un personaje y tú tendrás que intentar saber cuál es su nombre. Una propuesta con la que demostrar que en el mundo de ‘Super Mario’ no solo has estado atento a superar cada reto, sino también a conocer un poco mejor la historia y a sus personajes.

Por supuesto, tras hacer el test te animamos a compartir tus resultados en las redes. Después de todo, ¿por qué no lucir tus geniales resultados adivinando a todos los personajes de ‘Super Mario’? Ponte a prueba y no dudes en echar un vistazo a nuestros tests donde no solo buscamos saber tus conocimientos, sino incluso esos personajes a los que más te pareces.