Henry Cavill salva su PC para jugar en plena ola de calor

La ola de calor no perdona. Las temperaturas de las últimas semanas están siendo un auténtico disparate, alcanzando máximas históricas. Se recomienda evitar las horas de mayor temperatura y por supuesto estar siempre muy bien hidratado. El verano es para muchos el mejor momento para ponernos durante varias horas frente a la pantalla, aunque teniendo en cuenta ciertos consejos. Ya sea PC o consola, estos meses son perfectos para terminar esos juegos que teníamos a medias o comenzar otros que llevábamos tiempo dejando aparcados; pero deberemos vigilar de cerca las temperaturas de nuestros equipos, sean consolas u ordenadores.

Henry Cavill se considera un jugador empedernido de PC, algo que demostró en 2020 cuando revolucionó las redes sociales al montar su propio PC Gaming; pero también un gran apasionado del universo ‘Warhammer’, ha sufrido en sus propias carnes la ola de calor. Ha sido en su país natal, Inglaterra, donde el actor ha publicado una foto en su perfil de Instagram sobre el último cambio que ha tenido que realizar en el PC debido precisamente a las altas temperaturas.

“Debido al uso excesivo a lo largo de los años, y sin duda la reciente ola de calor, mi ventilador AIO decidió dejar de funcionar (es una cosa relacionada con el PC, por aquellos que se están rascando la cabeza ahora mismo)”; decía Henry Cavill en el post de Instagram y cuya publicación ha sobrepasado la friolera de más de 2 millones de Me Gusta. “Mientras lo reemplazaba decidí actualizar mis ventiladores. Estas pequeñas bellezas funcionan genial y de forma muy silenciosa. Todavía me quedan dos más por llegar y completar el set, pero soy un impaciente y los instalé igualmente”; explicaba de acuerdo a los nuevos ventiladores que había recibido, varios Noctua NF-F12.

“Para aquellos que veis la imagen y entienden del tema, no os preocupéis, esas temperaturas son mientras juego”; añadía en el post en referencia a las temperaturas que podía verse reflejadas en el disipador. Tal y como destaca el propio Cavill, vigilar de cerca las temperaturas durante la ola de calor es vital para el buen desempeño del PC y por supuesto evitar problemas futuros.

Compañías como Nintendo con su Switch, entre otras, no han dudado en comentar algunos tips y consejos de cara a evitar problemas en los aparatos electrónicos. No jugar en las horas más calurosas, no tapar las rendijas de ventilación y jugar en una habitación que en la medida de lo posible sea lo más fresca posible son aspectos vitales para el caluroso verano de 2022.