Ibai recibe la mayor oleada de acoso y odio de su vida: "Me han deseado la muerte"

El mural de Reddit se ha convertido en uno de los grandes momentazos de 2022. El pasado fin de semana, el conocido portal creaba un mural en el que todo usuario de Reddit podía aportar un píxel cada cinco minutos, escogiendo color y posición a placer. En apenas unas horas podíamos encontrar todo tipo de creaciones que reflejaban las banderas de países, memes, videojuegos, anime y un largo etcétera.

No obstante, si por algo se caracterizó el mural de Reddit fue por la batalla campal que tuvo a España y Francia como principales contendientes. Creadores de contenido de uno y otro país hacían un llamamiento a sus comunidades, y otros países, para tratar de desbancar al territorio enemigo. Todo ello desde el buen rollo y dejando de lado las faltas de respeto.

A pesar de ello, y en comunidades tan grandes como la española y la francesa, siempre hay unos cuantos usuarios que destacan por su toxicidad. Ibai ha querido hacer una reflexión al respecto sobre este tema en un reciente directo, asegurando que ha recibido la mayor oleada de odio y acoso de sus ocho años de carrera en streaming.

"Fue una barbaridad. No os miento si os digo que he tenido más de medio millón de menciones deseándome la muerte, bueno, de todo un poco. Todos los insultos que se os puedan ocurrir. Una auténtica animalada"; mencionaba frente a su espectadores. Ibai señala además que, varios días después de haber concluido el mural de Reddit, todavía sigue recibiendo menciones y discusiones por parte de usuarios franceses.

Otro de los puntos que el vasco tocó fue el recibir comentarios por parte de gente muy influyente en Francia. "Los memes y las bromas están muy bien, pero hay gente que se le ha ido la cabeza; salgo yo con la guillotina y la cabeza cortada, a Rubius le ha pasado exactamente lo mismo"; añadía destacando también el papel de su compañero de profesión quien también estuvo muy activo durante el evento.

Ibai quiso destacar que, durante la batalla contra Francia, hizo varias veces mención a una actitud sana por parte de su comunidad. "Lo dije seis o siete veces, el beef tenía que ser sano, nada de "como te vea por la calle te apuñalo". Creo que eso ayudó a reducir la cantidad de hate".

Por último, el streamer es consciente de que la cantidad de mensajes que recibió y siguen llegando a sus redes sociales no representa a toda la comunidad francesa, pero "yo lo que he vivido como creador me parece lamentable y cualquiera que lo intente justificar no lo voy a aceptar"; sentenciaba.