El juego de 'Indiana Jones' de Bethesda podría no ser exclusivo de consolas Xbox

La editora Bethesda y su estudio MachineGames sorprendían el año pasado anunciando un nuevo título de la licencia cinematográfica 'Indiana Jones'. En el pasado había sido una saga que había tenido grandes títulos en el sector del videojuego, pero lo cierto es que hace más de 10 años que no vemos un título de la franquicia. Es cierto que Lucas Films y Disney no habían producido una nueva película en todo este tiempo.

Pero ahora sabemos que el año que viene se estrenará la quinta película de Harrison Ford como 'Indiana Jones' y es el momento idóneo para traer al famoso aventurero a los videojuegos. Bethesda y MachineGames están en ello, con un videojuego que en principio también llegará en 2023 pero... ¿en qué plataformas lo veremos? Debemos recordar que Microsoft compró Bethesda y todos sus estudios asociados, por lo que la mayoría de sus proyectos pasarán a ser exclusivos de consolas Xbox.

Indiana Jones de Bethesda, ¿también en PlayStation?

Si bien los dos próximos bombazos de Bethesda parece que serán exclusivos de consolas Xbox -estamos hablando de 'Starfield' y 'The Elder Scrolls 6'-, recientemente en el podcast Xbox Two, el insider y periodista del sector Jez Corden declaró que el juego de 'Indiana Jones' no sería exclusivo de Xbox. Eso sí, Corden dijo que había escuchado este detalle de sus fuentes hace aproximadamente un año, por lo que es posible que la información esté desactualizada o haya cambios en los planes.

En cuanto a los motivos, el periodista señaló que es probable que esto se deba a un acuerdo que Bethesda había hecho con Disney antes de la compra de Microsoft, por lo que la dueña de Xbox estaría cumpliendo con este acuerdo.