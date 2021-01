Indiana Jones regresa al mundo de los videojuegos de mano de Bethesda

Ha pasado una buena temporada desde que Indiana Jones nos sorprendía con uno de sus juegos. Y, por suerte, en el momento más inesperado, el famoso aventurero retoma su andanza para coger su sombrero, su látigo y vivir una gran historia. Esta será desarrollada por el equipo de Machine Games y contará, para sorpresa de muchos, con el logo de LucasFilm Games, siguiendo los pasos de otros grandes éxitos de los videojuegos, como son los de Star Wars.

Mediante una publicación de la propia Bethesda, hemos podido conocer esta gran propuesta que se ha mostrado en un pequeño teaser de presentación. Todavía hay muchas dudas, pero lo que sí sabemos es que está siendo desarrollado por el equipo que ha logrado dar vida a grandes proyectos como Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein II: The New Colossus.

Eso sí, si esperas poder revivir alguna de las aventuras propuestas hasta la fecha en sus películas, debes saber que no será así. Se ha confirmado que la historia será independiente y estará ambientada en el cénit de la carrera de este famoso aventurero. Todo siguiendo la dirección de Todd Howard, icono de Bethesda que ha sido capaz de dar vida a grandes proyectos como The Elder Scrolls II, Skyrim e incluso Fallout 3.

Por el momento no tenemos mucha información respecto a esta obra, aunque esperamos que muy pronto se nos pueda compartir información al respecto. Mientras tanto os recordamos que actualmente Bethesda forma parte del equipo de Microsoft, por lo que podría tratarse de uno de los imponentes exclusivos de la compañía y un secreto que, aunque insinuado hace meses, ha sido toda una agradable sorpresa.