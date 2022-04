Jugadores profesionales debaten sobre el terraplanismo en directo: "Es una conspiración, no es redonda"

A día de hoy, son muchos los streamers y jugadores profesionales que comparten sus partidas y pensamientos con sus seguidores. Después de todo, estos sienten que tienen la libertad y confianza suficiente con sus seguidores para poder permitirse tales confianzas. Por ello, cuando echamos un vistazo a los directos de los streamers podemos vivir todo tipo de inesperadas situaciones, incluso debates sobre el espacio.

Este debate se ha presentado entre dos jugadores profesionales de ‘Apex Legends’ quienes, durante una retransmisión en directo, comenzaron a discutir de forma amistosa sobre la forma del planeta en el que vivimos. Por una parte se encontraba NanoFRYS, jugador de Counter Logic Gaming, quien representó la posición de la tierra es plana, mientras que por otra parte se encontraba TeQ, quien se encuentra en el equipo FURIA eSports, quien defendía la teoría de la Tierra redonda.

Una discusión de aproximadamente dos horas de duración

Los dos estuvieron exponiendo sus opiniones durante cerca de dos horas, con un debate intenso que dio paso a situaciones de lo más extrañas. Después de todo, este debate empezó después de que TeQ compartiese un tweet en el que preguntaba si algún terraplanista le seguía, interesado en su opinión sobre esta teoría. Y fue ahí cuando sus seguidores decidieron etiquetar a NanoFRYS.

Esto dio paso a una idea y es que TeQ decidió llevar el debate a un streaming para, de este modo, saber sus opiniones. Algo que dio paso a que, por un momento, los fans opinasen que se trataba de una simple broma, a pesar de que ante la intensidad de las palabras de NanoFRYS, TeQ no dudó en creerle, a pesar de demostrar no estar de acuerdo en absoluto.

Un punto en común para ambos

Lo llamativo de esta discusión es que NanoFRYS afirmaba que estuvo durante mucho tiempo expuesto a las mentiras y la corrupción desde una edad muy temprana que le hacía creer que la Tierra es plana. Sin embargo, cuando vio un documental sobre la Tierra plana a sus 18 años afirma que encontró la realidad. Una idea por la que TeQ no dudó en intentar sembrar algo de duda para indicar porqué este veía más sinceros los documentales sobre la Tierra plana que todos los cálculos y razones científicas que apoyan la teoría de la Tierra redonda. Una mención a la que NanoFRYS respondió contundente al indicar que el espacio no existe.

A lo largo del debate, TeQ trató de mostrarle cálculos en los que los objetos caen, se desplazan o incluso la gravedad. Una serie de puntos a los que NanoFRYS, cansado de “estas teorías”, respondió contundente que la teoría de la Tierra redonda solo funciona si el sol está a miles de años luz de distancia y si existiera el espacio. Sin embargo, no le demostraba nada ya que, a su parecer, “el sol es local y no está tan lejos ni es tan grande. Así que esta teoría no funciona. No puedes probar que el sol está tan lejos como dices”.

Conscientes de que ninguno cedería y que no llegarían a un acuerdo, ambos coincidieron en que no estaban de acuerdo. De este modo, TeQ twitteó indicando que NanoFRYS le parece un gran tipo y que no merece ningún tipo de odio por sus creencias, las cuales supo defender apasionadamente. Por su parte, NanoFRYS también pidió a sus seguidores respeto para aquellos que piensan que la Tierra es redonda.