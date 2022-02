Leyendas Pokémon Arceus alcanza los 6 millones de unidades vendidas en solo una semana

No eran pocos los jugadores que mostraron interés en el que sería el nuevo juego de Pokémon, y no era para menos. El objetivo de The Pokémon Company era dar un giro de 360º grados al estilo clásico de la franquicia, algo que sin duda alguna lo han logrado con Leyendas Pokémon Arceus.

Si bien solo hace una semana que Leyendas Pokémon Arceus salió al mercado, su éxito ha estado presente en todo el mundo. Como bien ha anunciado Nintendo a través de sus redes sociales, este nuevo juego ha conseguido un total de 6,5 millones de ventas en todo el mundo, contando solo desde el pasado 28 de enero cuando fue su lanzamiento.

A diferencia de los juegos anteriores de Pokémon para Switch, podemos destacar que Leyendas Pokémon Arceus se ha lanzado de forma individual y no en pareja como por ejemplo Pokémon Espada y Escudo. Esto hace que su éxito de ventas tenga más mérito, especialmente por el hecho de que las ventas se suman en conjunto y muchos jugadores adquieren la pareja para no quedarse sin ningún juego exclusivo.

Buen inicio de año para Nintendo

Esta gran noticia no es la única que Nintendo ha celebrado desde que hemos empezado el año. Hace un par de días Nintendo Switch se situaba como la 5º consola más vendida a nivel mundial en la historia, siendo un total de 3 las consolas de esta compañía incluidas en este top 5.

Otro dato importante para Nintendo y también para Pokémon es que a finales de diciembre Pokémon Escudo y Espada alcanzaban los 23,9 millones de unidades vendidas, afianzando su puesto como unos de los juegos más vendidos para Nintendo Switch.