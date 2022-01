Leyendas Pokémon Arceus: Dónde están y cómo conseguir a todos los Pokémon de regalo

A la hora de disfrutar de grandes aventuras en el mundo de Pokémon, todos los títulos tienen la posibilidad única de sorprender a los jugadores. Esto se puede comprobar desde la primera obra hasta ahora Leyendas Pokémon Arceus, juego que llega con ganas de fascinar a los jugadores y, por ello, trae consigo una gran variedad de sorpresas, incluyendo regalos que poder sumar a nuestra colección.

Por supuesto, conseguir estos regalos no siempre va a ser fácil. Después de todo, en muchos de los casos podremos llevarnos a unos cuantos Pokémon de regalos simplemente por cumplir una condición que, para los fans de Pokémon, es muy fácil de llevar a cabo. Esto es todo lo que debes tener en cuenta para poder conseguir completar de la mejor manera posible tu aventura.

Cómo conseguir a los los Pokémon de regalo en Leyendas Arceus

A la hora de recorrer el mundo de Hisui, debes saber que tendrás algunas sorpresas realmente especiales si sabes cómo llevarlas a cabo o hacia dónde mirar. A continuación vamos a contarte todo lo que debes tener en cuenta para poder disfrutar de las mejores propuestas posibles.

Leyendas Pokémon Arceus | The Pokémon Company

Conseguir a los tres iniciales

Puede parecer que no puedes hacerte con los tres iniciales, sino únicamente elegir a uno. Sin embargo, una vez te acabes la historia principal tendrás acceso a conseguir a los dos Pokémon que no elegiste al principio. Simplemente tienes que acercarte a Ciudad Jubileo e ir por el laboratorio del profesor en el Edificio Galaxia. Así podrás hacerte con los dos Pokémon que no elegiste al principio.

Conseguir a Chimchar

Este Pokémon de tipo fuego no será uno de los iniciales que podremos sumar a nuestro equipo, sino que está vinculado a una misión, exactamente a la solicitud 20 llamada “Fuego fatuo misterioso”. Esta puede aceptarse en Ciudad Jubileo al hablar con Paira y, cuando hayas terminado, recibirás la criatura.

Conseguir a Darkrai gratis

Se trata de uno de los Pokémon más queridos por los jugadores, no solo por su diseño, sino por su gran poder. Para poder conseguir a este es tan fácil como tener una partida guardada en la consola de Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente. Eso sí, no lo tendrás desde el principio, sino que tendrás que completar la historia y ver los créditos. Hecho esto, simplemente regresa a Ciudad Jubileo y habla con un personaje secundario que te ofrecerá una misión especial. Aquí es donde podrás encontrar a este Pokémon.

Leyendas Pokémon Arceus | The Pokémon Company

Conseguir a Ponyta variocolor

Al igual que sucede con Chimchar, podremos conseguir a este Pokémon con una misión. Simplemente tendremos que hablar con Yota en Ciudad Jubileo y comenzar la solicitud “Un Ponyta muy peculiar” para así poder cumplir la misión y quedarte con el Pokémon.

Conseguir a Shaymin

Si quieres obtener a este curioso Pokémon, es tan fácil como simplemente tener una partida guardada en tu consola de Pokémon Espada o Pokémon Escudo. Supera toda la aventura, mira los créditos y ahí tendrás en Ciudad Jubileo una nueva misión que, una vez completes, te dará opción a sumar a Shaymin a tu equipo.

Conseguir a Vulpix de Alola

Esta puede ser una de las criaturas más queridas y, sin embargo, para llegar a esta tendrás que acabarte la historia. Esta se te dará con la solicitud 83 con el nombre “Un Vulpix blanco como la nieve” y estará en el tablero de solicitud del edificio Galaxia, aunque únicamente si has capturado un Vulpix antes.