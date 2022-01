¡De locos! Auronplay y Rubius ofrecen 10.000 euros a quien atrape al hacker de Andorra

El ataque hacker a Andorra sigue dando mucho de qué hablar. Durante la celebración de los Squid Games Minecraft, todos los streamers que viven en Andorra perdían la conexión a causa del ciberataque. Si bien es cierto que se han generado miles de memes, levantando de nuevo el debate en torno a los creadores de contenido que deciden mudarse a Andorra y los que optan por quedarse en España; hay quienes no se han tomado nada bien el hackeo de Antorra Telecom.

Rubius y Auronplay han sido dos de los creadores de contenido que han hablado abiertamente sobre el tema sin ningún tipo de pudor. En una charla con Rubius, el jugador catalán se mostró tajante al respecto sobre el ataque DDoS.

Todos contra el hacker

Ambos no se han cortado un pelo a la hora de ofrecer una 'jugosa' recompensa a todos aquellos que sean capaces de dar caza al hacker. "Pagamos 10.000 dólares al tío que encuentre al hacker"; decía Rubius en una llamada con Auronplay. El catalán tampoco se quedó corto: "Sí, sí, pero no para pegarle, sino para poder llevarlo ante la justicia y que responda. No tengo ningún problema en gastarme 20.000", añadía.

El ataque hacker ha sido una de las jugadas más comentadas durante la versión de El Juego del Calamar en Minecraft. A raíz del ataque cibernético, todos los streamers afectados quedaron automáticamente descalificados del torneo. Eso sí, la gran mayoría se tomaron con humor la situación.