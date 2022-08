‘Marvel’s Avengers’ confirma la llegada de El Soldado de Invierno y más novedades

El estreno de ‘Marvel’s Avengers’ fue uno de los más esperados, aunque lamentablemente no cumplió con las expectativas de los jugadores ni tampoco con las esperanzas puestas por la compañía Square Enix. Sin embargo, hay algo que no se puede negar y es que la compañía está buscando mantener en vida esta obra a base de seguir agregando contenido y sorprendiendo a los jugadores. Por ello, no es de extrañar que, cada poco tiempo, esta nos siga ofreciendo nuevos personajes jugables e incluso una serie de novedades que ya adelantan que no solo son importantes, sino que será un buen motivo para conectar con la licencia de nuevo.

Con una nueva nota de prensa por parte de la compañía, se ha anunciado la actualización 2.6 así como el contenido que podremos ver tras la llegada de esta. Tal y como apunta la compañía, ahora que la Diosa del Trueno se ha unido a la propuesta y causa estragos entre las fuerzas de IMA, llega el momento de añadir sorpresas, siendo este el primer adelanto del próximo personaje jugable: El Soldado de Invierno.

Según menciona la compañía, si todo va bien, la actualización 2.6 llegará en septiembre, incorporando con esta una zona de guerra llamada “No hay descanso para los malvados”, la cual vendrá como una nueva aventura para los jugadores que gira en torno a una villana: Monica Rappaccini, mejor conocida como la Científica Suprema. Sin embargo, esta no será la única novedad, sino que además se confirma que el próximo contenido jugable que llegará tras la actualización será el Laboratorio de clonación de IMA.

Este último añadido se trata de una amenaza de nivel omega, por lo que incluye contenido del final del juego que vendrá acompañado de nuevo equipo y aumento del límite de nivel de potencia, así como un vistazo al próximo paso en el conflicto entre IMA y los Vengadores. Todo apunta a que estos dos últimos eventos servirán para preparar el terreno de cara a la llegada de James “Bucky” Barnes, mejor conocido como el Soldado De Invierno o Winter Soldier. Este personaje combina habilidades de combate físico con una gran puntería, por lo que se convierte en un personaje dispuesto a mostrar nuevas formas de ser un héroe de ‘Marvel’s Avengers’.