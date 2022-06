Los mejores memes de ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’ que arrasan en internet

Para los jugadores de ‘Pokémon’ la llegada de ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’ significa que viene una nueva generación en camino así como todo tipo de contenido en lo que respecta a las anteriores entregas. De hecho, son muchas las novedades que traerá consigo el juego, transformando una jugabilidad que parecía establecida hasta ahora y que finalmente cambiará el concepto por completo, tal y como nos mostraba el nuevo tráiler.

Sin embargo, para los jugadores este juego y sus novedades también viene acompañado de un buen número de memes. Después de todo, debemos recordar que esta obra está inspirada en España, tal y como se nos adelantaba en la presentación. Por ello, no podemos olvidarnos del hecho de que muchos de estos memes tienen una relación directa con el tapeo o, incluso, con las siestas.

En algunos de estos meses no solo se hace relación a la comida o, incluso, a la cantidad de parecidos que puedan existir. Hay quienes no han podido olvidar la broma viral de Ibai y Auron que hizo que todos los fans de ‘Pokémon’ se echasen encima de ellos, hasta el punto de que en tiempo récord tuvieron que confirmar que todo había sido, simplemente, una broma debido a esa relación con España.

Por supuesto, dentro de toda la cantidad de memes disponibles para los fans, no pueden faltar la relación con el fútbol, con comparaciones donde jugadores como Piqué parece que inspiran al diseño del profesor. De este modo, los fans de España demuestran con esos toques de humor que el juego tiene la capacidad de llamar la atención de muchas formas, aunque en ocasiones sea el humor el que gane.

Además de esto, hay quienes no pueden olvidarse los viejos memes, como es el caso de gigachad, un meme con el que se representa a la extrema masculinidad. Por supuesto, esto no es más que una pequeña parte de la cantidad de memes que han plagado las redes y donde los fans de ‘Pokémon’ no solo se fijan en los detalles del tráiler, sino que mantienen viva la emoción por esta nueva entrega.