Auron e Ibai mienten a la comunidad de ‘Pokémon’ y reciben cientos de críticas

Este fin de semana ha llegado cargado de novedades en lo que respecta a los creadores de contenido. Mientras que por un lado teníamos la competición de los karts, este mismo no pudo aprovechar una inesperada noticia. El anuncio de la nueva generación de ‘Pokémon’ con Escarlata y Púrpura trajo consigo todo tipo de reacciones por parte de la comunidad de jugadores, más aún al rumorearse la posibilidad de que esta nueva aventura estuviese ambientada en España.

Si bien la noticia hizo una gran ilusión a los jugadores, hubo quienes pusieron la guinda en el pastel con una inesperada noticia. Ibai, en el momento justo, lanzaba un mensaje a las redes que parecía cambiarlo todo. Y es que, siendo claro, anunciaba sentir una gran ilusión junto a Auronplay de poder indicar que ambos serían líderes de gimnasio en el juego. Una noticia que, sin duda, sorprendió a los jugadores.

La broma que en tiempo récord fue demasiado lejos

Lanzar la bomba fue fácil y, sin embargo, controlar la explosión no tanto. Al poco de dejar el mensaje, tanto Auronplay como Ibai comenzaron a recibir mensajes de la comunidad, algunos ansiosos por ver más, otros no tan contentos con la supuesta relación de los streamers con la entrega. Y es que las críticas de la comunidad de fans de ‘Pokémon’ no se hicieron esperar demasiado.

Si bien en un principio Auronplay decidió seguirle la corriente a Ibai por Twitter, apenas diez minutos más tarde tuvo que llevar la aclaración. La intensidad de los mensajes y la forma en la que la comunidad recibía la supuesta noticia llevó a Auronplay a tener que confirmar la verdad y es que todo se había limitado a ser una broma propuesta por el propio Ibai para aprovechar el momento.

Muchos jugadores ya afirmaban que suponían que era una simple broma mientras otros tantos esperan que, con suerte, esta broma acabe por dar la oportunidad de que ambos streamers estén presentes en el mundo de ‘Pokémon’. Lo que sí tienen claro es que gastar bromas a la comunidad de jugadores cuando ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’ ha sido anunciado puede llegar a ser peligroso.