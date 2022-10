¿El multijugador de ‘The Last of Us’ será gratis? Una oferta de empleo así lo insinúa

A la hora de pensar en videojuegos exclusivos de PlayStation que nos hayan fascinado de principio a fin, uno de los nombres más claros es el de ‘The Last of Us’. La obra de Naughty Dog ha sido una sorpresa constante, sobre todo al contar con una narrativa excelente en todos los aspectos. No solo eso, sino que incluso la ambientación es sorprendente. Y si bien la campaña era de lo más interesante, su primer juego destacaba por contar con un exitoso multijugador.

Si bien este modo multijugador se perdió por el camino, hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta y es, precisamente, que ‘The Last of Us 2’ también va a tener su propio multijugador. Si bien la intención inicial era lanzar este modo multijugador como parte de la obra de PS4, finalmente parece que los planes han cambiado un poco, hasta finalmente convertirse en una obra independiente y free to play.

The Last of Us Parte II | Naugty Dog

Esta insinuación ha llegado con una nueva oferta de empleo de la compañía y la cual podemos ver en su página web. Si bien hay muchos aspectos a tener en cuenta de esta oferta, el aspecto más llamativo es este detalle “Experiencia probada en un rol de producción apoyando un título AAA, free to play, en vivo”. Si bien es cierto que no hay más datos por parte de la compañía, esto podría indicar que finalmente ‘The Last of Us’ tenga su propio multijugador free to play.

Sea como sea, los fans parecen estar impacientes por más novedades de esta propuesta. Sin embargo, parece que tendremos que seguir esperando un poco más, sobre todo con recientes rumores que afirman que Naughty Dog podría colaborar con otro proyecto de un estudio interno de Sony o el esperado estreno de la serie de ‘The Last of Us’ de la que ya hemos visto un completo tráiler.