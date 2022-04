Filtrados los primeros detalles del nuevo juego de Naughty Dog, autores de 'The Last of Us'

Los rumores sobre el posible nuevo juego del estudio Naughty Dog, responsables de 'The Last of Us' y 'Uncharted', han estado corriendo como la pólvora por la red de redes durante las últimas horas. Responsable desde 2005 de las sagas mencionadas anteriormente, el estudio parece ser que ha dado un vuelco y se encuentra trabajando en una nueva IP; siempre según el rumor. Recordad que Naughty Dog confirmó en el pasado que tiene algunos juegos en desarrollo, pero todavía no ha dicho nada sobre ellos.

El rumor llega a través de la cuenta de Twitter Oops Leaks, quien ya filtró información en el pasado. Aunque el mensaje es de finales de marzo, no ha sido hasta ahora cuando ha comenzado a tener repercusión. En él no se revela mucha información, salvo que es un titulo para un solo jugador ambientado en un escenario de fantasía y que actualmente está en plena producción.

Por otro lado también se detalla que Neil Druckmann, co-creador, escritor y director creativo detrás de la serie 'The Last of Us' y también el director creativo detrás de 'Uncharted 4: El desenlace del ladrón', no está trabajando en el equipo.

Por último, vale la pena señalar que esta información debemos cogerla con pinzas, ya que no es más que un rumor. Sin embargo, de ser cierta, y sabiendo como trabaja el estudio, se necesitarán de 3 a 4 años para materializarla. Así que es posible que en 2023 podamos ver algo sobre este supuesto nuevo juego.