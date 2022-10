Naughty Dog trabaja con otro estudio en una franquicia reconocida

Naughty Dog es uno de los grandes estudios propiedad de Sony, autora de licencias tan importantes como 'Uncharted' o 'The Last of Us'. Ahora podría estar trabajando en un nuevo proyecto, en colaboración con un segundo estudio, relacionado con una licencia de renombre que no ha sido anunciado.

El todavía rumor procede de un supuesto anuncio de contratación de personal que aseguraba que Sony estaba tratando de construir un nuevo equipo de desarrollo interno en asociación con PSS Visual Arts, un estudio de apoyo situado en San Diego.

Este nuevo estudio estaría trabajando en un proyecto secreto desarrollado en colaboración con Naughty Dog, y estaría relacionado con una "franquicia muy querida".

En la actualidad, se ha publicado otra lista de trabajos, para una empresa con sede en la misma área de San Diego que Visual Arts. Aunque no hace referencia específica a Naughty Dog, afirma que el puesto es para "un nuevo estudio de PlayStation con sede en San Diego".

Debemos recordar que Visual Arts trabajó durante años como estudio de soporte para proyectos como 'Spider-Man' y 'Uncharted', pero recientemente habría tenido permiso y apoyo para comenzar y liderar sus propios proyectos.

Desconocemos en este momento en qué licencia podrían estar colaborando este nuevo estudio de Visual Arts junto a Naughty Dog.