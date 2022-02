Nintendo Switch sigue en la mitad de su ciclo de vida, según ha confirmado la propia compañía

Después de que Microsoft diera la gran sorpresa al anunciar que ha comprado Activision Blizzard, muchos seguidores de los videojuegos han hecho un balance de cómo ha evolucionado el sector en los últimos años. Sony y Microsoft no han parado de abarcar más terreno desde que lanzaron sus consolas de última generación, mientras que empresas como Nintendo siguen apostando por un mismo proyecto.

Después de haber publicado su último informe financiero, Nintendo nos ha aportado una idea de lo que hará en un futuro cercano. A diferencia de otras empresas, Nintendo va a apostar al máximo por su última consola, la Nintendo Switch. Según las palabras del propio Furukawa, la consola híbrida está en la mitad de su ciclo de vida y es por ello que todavía puede dar mucho de sí.

Nintendo Switch está en la mitad de su ciclo de vida

Según el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa: ““Switch está justo en la mitad de su ciclo de vida y el impulso de este año es bueno”. “Switch está lista para romper un patrón de nuestras consolas anteriores que vieron cómo se debilitaba el impulso en su sexto año en el mercado y seguir creciendo”.

Fue hace muy poco que Nintendo Switch logró entrar en el top 5 de las consolas más vendidas en toda la historia. Esto es un claro indicio de que esta consola todavía puede dar mucho de sí, sin embargo puede ser una decisión arriesgada no pensar ya en la que será su sustituta.

Dejando de lado el ciclo de vida de Nintendo Switch, cabe destacar que este mismo 2022 llegarán algunos de los juegos más esperados de los últimos años. Nintendo ya ha confirmado Bayonetta 3 y Splatoon 3, sin embargo existe la posibilidad de que también lleguen otros como la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.