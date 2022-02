Nintendo Switch Online: Una nueva actualización insinúa la presentación de nuevos juegos durante la Nintendo Direct

Hoy es un día muy especial para el sector de los videojuegos y es que es día de Nintendo Direct. La compañía japonesa comentó ayer mismo que hoy tendría lugar un nuevo evento para presentar los títulos que llegarán a Nintendo Switch la primera mitad de año, algo de lo que ya había rumores. Tendremos que esperar a las 23:00 para conocer cuales son todas las novedades, sin embargo ya existen pistas sobre alguna de ellas.

A muchos jugadores de Nintendo Switch les ha parecido extraño que Nintendo haya decidido realizar un mantenimiento de su simulador de NES y SNES a la misma hora que tiene lugar la Nintendo Direct. Ambos simuladores serán actualizados esta misma noche en un horario de 22:55 a 00:00 coincidiendo con el esperado evento.

Si bien no existen más indicios de que este mantenimiento tenga que ver con la llegada de nuevos juegos, sería el motivo más lógico para que esto sucediera. Desde hace semanas que estos simuladores no actualizan su catálogo, al contrario del de Nintendo 64 que recibió juegos como Banjo-Kazooie y The Legend of Zelda, Majora's Mask.

Fue en la Nintendo Direct de septiembre cuando la compañía anunció la llegada de Nintendo Switch Online + Pase de expansión. Este nuevo servicio incluía todos los beneficios ofrecidos en Nintendo Switch Online pero también incluye los simuladores de Nintendo 64 y SEGA Megadrive. No sabemos si Nintendo contará más novedades relacionadas con estas suscripciones o su catálogo de videojuegos en este evento, sin embargo todo indica a que sería muy posible.