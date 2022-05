El número de suscriptores de Xokas desciende drásticamente: "Era insostenible y no es por la funada"

Xokas ha alcanzado cifras históricas tanto para su canal como para Twitch. Si bien el gallego está orgulloso de haberse convertido en el número uno de la plataforma morada durante un tiempo, el streamer también ha tenido que enfrentarse a situaciones críticas a raíz de ciertas palabras y acciones que le han pasado factura en redes sociales y en su propio canal.

Ahora, mucho más calmado, Xokas ha querido ahondar en los motivos que han provocado una drástica bajada de suscriptores en su canal de Twitch. De tener un pico máximo superior a 46.000 usuarios suscritos, actualmente el creador de contenido se mantiene en torno a los 18.000 suscriptores.

"Era insostenible que yo me mantuviera sobre los 20.000 subs. Cuando yo tenía 50.000 subs, yo esperaba mantenerme entre 15.000 y 25.000 subs. No es ninguna injusticia, a mi no me han cancelado, a mi me va muy bien"; respondía Xokas a un usuario que preguntaba sobre esta notable bajada de suscripciones.

Otro de los aspectos que Xokas señaló para comprender esta bajada está relacionada con el tiempo de retransmisión, inferior al que hacia antes. "Ahora hago un 30 o 40% menos de horas de streaming que antes. De hecho me está yendo proporcionalmente mejor"; señalaba.

Las horas en directo junto a la viralidad que alcanzó en ciertos momentos en Twitch y redes sociales son algunas de las claves para comprender el pico de suscripciones que alcanzó el gallego. "Sigo estando en una muy buena posición y esto no es por la funada, no tiene nada que ver. He bajado de subs porque hago menos horas de streaming", concluía.