Un usuario de Twitter pierde un cliente por criticar las palabras de Xokas: "Muérete comunista"

Las palabras de Xokas en relación al dudoso método para ligar de uno de sus amigos siguen generando todo tipo de controversia. El streamer gallego hablaba horas después de sus comentarios con la gata de schrödinger, una creadora de contenido y con la que tuvo la ocasión de charlar sobre lo sucedido y la cultura de la violación.

No obstante y a pesar de que han transcurrido varios días desde lo sucedido, el tema sigue generando polémica. El caso más claro (y viral) lo encontramos en CapitánSaru, un usuario de Twitter que ni corto ni perezoso ha compartido una captura de WhatsApp en la que muestra cómo ha perdido un cliente.

"Qué clientes tan majos tengo"; decía en el tweet de la captura Álvaro. En la imagen adjunta se puede ver la conversación con el cliente. Éste, ni corto ni perezoso, explica al usuario que decide dejar de trabajar para él debido a sus críticas hacia Xokas. "Buenas noches, he leído sus comentarios en Twitter sobre el asunto del xokas y no quiero feminazis ni rojos trabajando para mi. Le he mando por mail la rescisión de contrato"; decía el cliente en WhatsApp a Álvaro.

La respuesta de CapitánSaru no se hizo esperar: "Buen bien, recuerde que según la cláusula 7.2 deberá abonar 2000€ en concepto de cancelación del contrato de manera unilateral. Antes de 7 días"; respondía tajante Álvaro. Eso sí, faltaba la "pulla" final del cliente: "muérete comunista".

El mensaje no ha tardado en hacerse viral, dejando miles de FAVs y RT por el camino, además de recibir cientos de muestras de apoyo por parte de la comunidad de Twitter. A pesar de que de muchos han dudado de la veracidad de la conversación, Álvaro ha insistido en que es totalmente verídico: "Es en serio, es un tipo muy pesado, le tengo montado una red wifi para los guiris de un complejo en sur, y siempre se está metiendo y bloqueando a gente"; respondía a uno de sus seguidores.