Xokas sobre las nuevas políticas de Twitch: "Van a fomentar que la gente done dinero"

Twitch ha dejado toda una oleada de críticas en las últimas horas, tanto en la propia plataformas por parte de los streamers, como en las redes sociales. Las nuevas medidas que se implementarían por parte de Amazon añadirían un mayor número de anuncios por directos, pero también reducir los ingresos hasta un 20% a los creadores de contenido en lo que a suscripciones se refiere.

Las medidas no han gustado un pelo entre la comunidad. Uno de los streamers que se ha mostrado tajante con respecto a la decisión ha sido Xokas, quien no se ha cortado un pelo a la hora de hablar sobre cómo podría ser el futuro de la plataforma. "Si vas a quitarnos ingresos de las suscripciones Prime y Tier 1 y Tier 2, sólo vais a fomentar que la gente nos done en vez de que se suscriba"; comentaba el gallego.

"Va a llegar un punto en el que si alguien tiene 300 subs va a decir "tío prefiero que me dones 5 euros a que te suscribas" y de esos 5 euros él se quedaría 4,50"; señalaba. ¿Hay opciones para que los creadores de contenido busquen alternativas? Por supuesto, pero Xokas lo tiene claro al respecto también.

En las nuevas políticas de Twitch se mencionaba que la plataforma diría adiós a la exclusividad, permitiendo a los streamers buscar otras alternativas a la empresa morada. El gallego asegura que Twitch es consciente de que YouTube y Facebook son sitios "tan malos que fomentan tan poco el que alguien quiera streamear en su plataforma y generan tan pocos ingresos que a Twitch le da exactamente igual".

No hay rival y la exclusividad da igual. Esas son las dos frases que Xokas extrapola de la actual situación con la plataforma morada y lo que podría llegar en unos meses a la misma. Aún a pesar del futuro que se presenta para muchos de los creadores de contenido, Xokas admite que no es rentable irse: "aunque nos vayan a quitar el 20% en YouTube ganaríamos mucho menos dinero", sentenciaba.

Ibai, por el contrario, no ha analizado tanto la situación frente a sus espectadores. El vasco ha tirado de humor ante la situación: "Gente, fuera coñas, ¿nos vamos a Youtube? ¿Os importaría? No tengo oferta de YouTube ¿eh? ¿Nos vamos? Es que da pereza, la verdad. Es que estamos muy cómodos aquí. Twitch, paga o me voy"; decía entre risas Ibai.