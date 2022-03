Ofertas de primavera en Epic Games Store: Descuentos de hasta el 75% por tiempo limitado

Si tu estación favorita del año no es la primavera, Epic Games Store llega para hacerte cambiar de opinión. Desde este mismo mes podrás disfrutar de la nueva promoción que esta tienda de videojuegos la cual han nombrado como “Ofertas de primavera de 2022”. Con esta promoción podrás hacerte con grandes juegos con el mejor precio del mercado, aunque deberás darte prisa, ya que solo estará activa hasta el jueves 7 de abril.

Algunos de los juegos más destacados de los últimos años, llegan a las ofertas de primavera de Epic Games Store con descuentos de hasta el 75%. Entre la lista de juegos incluidos en esta promoción está ‘Assassin’s Creed Valhalla’, ‘Far Cry 6’ o ‘Cyberpunk 2077’. También encontrarás grandes títulos como ‘Kena: Bridge of Spirits’ muy bien valorado por la crítica, o ‘Horizon Zero Dawn™ Complete Edition’ para disfrutar al máximo de la saga Horizon que recientemente acaba de lanzar su nueva entrega.

Ofertas de primavera en Epic Games

Si quieres conseguir algunos de los juegos más esperados de estos últimos años, no puedes dejar pasar las ofertas de primavera de Epic Games Store. Solo hasta el 7 de abril podrás hacerte con grandes títulos con descuentos de hasta el 75% y aumentar tu colección para que puedas disfrutar al máximo de lo mejor del sector de los videojuegos.

A pesar de que muchos pueden pensar que estas son las únicas ofertas disponibles en Epic Games Store, debes saber que la compañía sigue ofreciendo semanalmente sus juegos gratuitos. Cada jueves a las 17:00, Epic Games da la posibilidad a los jugadores de conseguir un título o más totalmente gratis, los cuales podrán conservar para siempre dentro de su propia biblioteca.