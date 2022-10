‘Overwatch 2’ desactiva a dos de sus héroes de manera temporal

‘Overwatch 2’ no está teniendo el mejor de los estrenos. Esto se debe a que han sufrido todo tipo de ataques y sus servidores no han permanecido tan estables como muchos esperaban. Sin embargo, el equipo no deja de trabajar en la experiencia y, esta vez, han tenido que implementar ciertos cambios en dos de sus héroes, los cuales han entrado en una etapa de desconexión junto con el mantenimiento del juego.

Estos dos héroes no pueden ser otros que Bastion y Torbjörn, dos de los héroes que más críticas han recibido entre los jugadores. Si eres de los que todavía no se habían aferrado a este problema, debes saber que ambos eran capaces de desequilibrar por completo las partidas. Mientras que Torbjörn sí seguirá presente en las partidas rápidas, Bastion desaparece tanto de las partidas rápidas como competitivas ya que es el héroe que más problemas presenta.

En el caso de Bastion, el problema era tan grave como el hecho de que al activar su ulti, esta se cargaba eternamente. Una vez el jugador activa este ataque, simplemente se puede comprobar que Bastion sigue atacando una y otra vez con la ulti, sin terminar hasta que logra eliminar a un enemigo. Por ello, muchos jugadores se han quejado hasta, finalmente, conseguir que el equipo de Blizzard le haga un mantenimiento más que necesario.

Por ahora se desconoce cuándo volverán los héroes a estar completamente disponibles en el juego, aunque se espera que logren calibrar pronto la situación. Mientras tanto, animan a los jugadores a seguir disfrutando de la experiencia en su formato free to play para, de este modo, garantizar que la comunidad de ‘Overwatch 2’ siga creciendo en su formato para PC o en consolas, incluso con opción a crossplay.